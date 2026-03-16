FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026　開催記者会見のご案内

ゼビオホールディングス株式会社

国際バスケットボール連盟（FIBA）が主催し，ゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：中村考昭)が参画する3x3のまち宇都宮推進委員会が主管する、3人制バスケットボール（３ｘ３ スリーエックススリー）の最上位大会「FIBA 3x3 World Tour」の開幕戦となる「Utsunomiya Opener（宇都宮オープナー）」。本大会を、栃木県宇都宮市の宇都宮⼆荒山神社 にて４月24日(金)～４月26日(日)に開催するに先立ちまして、4 月 6 日(月)にプレスの方に向けた記者発表を、下記のとおり実施する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

当日は、開催都市宇都宮の市長でもある佐藤栄一委員長が大会の開催に向けて挨拶を行うほか、同大会へ出場する選手、同時開催となる 3x3.EXE PREMIER 2026 女子開幕戦を代表する選手が、大会に向けて意気込みを語ります。

また、会場にライトラインカラーの３ｘ３のコートとゴールを設置し、一般の方が参加できる３ｘ３の体験イベントも開催します。日本のみならず世界中から人の集まる東京駅という場所で、多くの方が３ｘ３の魅力に触れることのできる機会を創出します。

報道関係者の皆様におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、ご取材いただきたくお願い申し上げます。

昨年の記者会見の様子昨年のフリースローチャレンジの様子

■開催記者会見 概要

●日時：2026 年 4 月６日（月）

-11:30～12:30 ３ｘ３のコートとゴールを使用した３ｘ３体験イベント

-12:30～13:00 開催記者会見 ※会見中の質問時間、会見後の囲み取材を予定

●会場：HANASAKA SQUARE(ハナサカ スクエア)

〒104-0028 東京都中央区八重洲⼆丁目 1 番 1 号 YANMAR TOKYO 地下1階

●登壇者：

佐藤 栄一(３ｘ３のまち宇都宮推進委員会 委員長/宇都宮市長）

中村 考昭(３ｘ３のまち宇都宮推進委員会 副委員長/クロススポーツマーケティング株式会社 代表取締役社長）

Alex Sanchez（国際バスケットボール連盟(FIBA)3x3 ディレクター）※動画出演

FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 出場選手 １名

3x3.EXE PREMIER 2026 女子開幕戦出場選手 １名

※登壇選手は決定次第、お知らせします

記者会見会場のHANASAKA SQUARE

『FIBA 3x3 World Tour』及び『Utsunomiya Opner』について

『FIBA 3x3 World Tour』は、国際バスケットボール連盟 （FIBA）が主催する、クラブチーム世界 No.1 を決定するツアー形式の国際大会。世界各都市で大会が行われ、年間を通して勝ち抜いた上位チームが World Tour FINAL に進出し世界No.1 を決定します。出場するのは世界ランキングでもTOP10に入るほどの各国を代表するトップチームのみと、３ｘ３界最高峰の大会です。

2016年以降、宇都宮市では継続的にWorld Tourを開催し、2022年からは、本大会の開幕戦の開催地として選ばれ続けています。開幕戦が行われるのは 2026 年で5年連続となり、2028年まで行うことが決定しています。

ゼビオグループにおける3x3の取り組み

ゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社と3x3の歴史は、2013年に「FIBA 3x3 World Tour」を日本国内に初めて大会誘致し、同大会を東京で開催したことから始まります。2014年には宮城県仙台市のゼビオアリーナ仙台で「FIBA 3x3 World Tour」の最終戦「ファイナル」を開催。2016年からは宇都宮市とともに「World Tour」を日本国内に誘致開催し、2022年には「World Tour」の開幕戦を「Utsunomiya Opener」としてFIBAが位置づけ、現在まで毎年開催を実現し続けています。

2016年から「FIBA 3x3 World Tour」を誘致してきたことがFIBAから評価を受け、2024年のパリ五輪本戦への出場権をかけた予選大会「FIBA 3x3 Universality Olympic Qualifying Tournament 2 2024」を宇都宮市で開催することになりました。

また、クロススポーツマーケティング株式会社が主催する3人制バスケットのプロリーグ「3x3.EXE PREMIER（スリー・エックス・スリー エグゼ プレミア）」は、2014年に国際バスケットボール連盟FIBA承認・日本バスケットボール協会JBA公認の世界初の3人制バスケットボールのプロリーグとして創設されました。3x3.EXE PREMIERは世界トップレベルで戦える選手を輩出することを目標としているとともに、誰もが楽しめるスポーツ観戦のスタイル、身近なトップ選手、音楽やファッションとの融合による新しいスポーツの楽しみ方や価値を提供しています。現在、世界最大規模のグローバルリーグに成長しており、2025年には日本、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、ベトナムの5か国で計99チームが参加しています。

プロリーグに限らず、日本バスケットボール協会の3x3パートナーとして、プロ/アマ問わずに参加できる国内最大級のオープントーナメント大会「3x3.EXE TOURNAMENT」を2013年から開催する他、経験・性別・年齢・国籍問わず、誰でも気軽に参加できる「3x3.EXE GAME」を開催しており、気軽に3x3を楽しめる環境を国内外に提供しています。

https://3x3exe.com/

ゼビオグループについて

私たちゼビオグループは、「スーパースポーツゼビオ」「ヴィクトリア」「ゴルフパートナー」など全国にスポーツ小売業を展開しています。また、スポーツチームの運営や施設事業、クレジットカード事業や保険事業などに領域も拡げ、お客様のライフスタイルをサポートする為に拡大を続けています。

「こころを動かすスポーツ。」を私たちのステートメントとし、スポーツの持続的発展、地域社会への貢献、そして、身近にスポーツがある健康的で充実した豊かな人生の実現をお手伝いします。

https://www.xebio.co.jp/ja/