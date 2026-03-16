【3/25開催】採用と雇用から考える、企業の持続的成長を支える組織戦略

株式会社エスプール

株式会社エスプールプラス（本社：東京都千代田区、社長執行役員：大橋王二）と株式会社エスプールリンク（本社：東京都千代田区、社長執行役員：沼野幹生）は、2026年3月25日（水）13:00より、HR戦略をテーマとしたS-POOLグループHRセミナー「採用と雇用から考える、持続的成長を支える組織基盤」を開催いたします。

◎開催の背景

セミナーのお申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/5017726740931/WN_3BDWj_-tQQSvJA63Pef56Q#/registration

近年、企業の持続的成長において「人材」の重要性が改めて注目されています。なかでも、採用活動における応募者対応の質の向上や、企業としての雇用のあり方は、組織基盤の強化や企業ブランドにも影響を与える重要なテーマとなっています。

一方、採用や雇用に関する取り組みは人事領域に限定して捉えられることも多く、経営戦略や事業成長との関係性まで十分に議論されていないケースも見受けられます。

本セミナーでは、年間60万人の応募者対応実績を持つエスプールリンクと、約5,000名の障がい者の一般就労支援実績を有するエスプールプラスが、それぞれの実務知見をもとに、採用と雇用の両面から、企業の持続的成長を支えるHR戦略について解説します。

◎このような企業ご担当者様におすすめ

◎セッション内容

- 採用ブランディングの強化や、企業のレピュテーションリスクへの配慮を進めたい方- 選考プロセスの見直しなど、採用ガバナンスの整備に取り組みたい方- 障がい者雇用や多様な人材活用を、組織基盤づくりや事業成長につなげたい方- 持続的成長を支える経営基盤づくりに関心のある方

13:00～13:30

「年間60万人の応募者対応実績から読み解く上場企業にもとめられる採用ガバナンスとウェルビーイング戦略」（株式会社エスプールリンク 採用支援営業部 部長／常盤 英里子）

13:30～14:00

「持続的成長を支える雇用戦略 -障がい者雇用を組織基盤にする企業の共通点」（株式会社エスプールプラス 障がい者雇用促進グループ コンサルティングチーム リーダー／山本 侑史）

◎開催概要

テーマ：採用と雇用から考える、持続的成長を支える組織戦略

日時：2026年3月25日（水）13:00～14:00（※途中入退室自由）

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前申込制）

対象：経営者、経営層、経営企画部門、人事・総務部門のご担当者様

定員：1,000名

主催：株式会社エスプール

登壇：株式会社エスプールプラス／株式会社エスプールリンク

【注意事項】

※本セミナーは事前申し込み制です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※フリーメールアドレスでのご登録はお控えください。

※主催者の判断により、参加をお断りする場合がございます。

◎お申し込み方法

以下の専用サイトより、必要事項をご入力の上、お申し込みください。

セミナーのお申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/5017726740931/WN_3BDWj_-tQQSvJA63Pef56Q#/registration

▼本件に関するお問合せ先

株式会社エスプール イノベーションセールス本部

TEL：03-6853-9415

Mail：biz-mg@spool.co.jp

▼会社概要

商 号 ：株式会社エスプールプラス

所在地 ：東京都千代田区外神田３-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11階

責任者 ：社長執行役員 大橋 王二

事業内容：障がい者雇用支援事業

公式サイト：https://plus.spool.co.jp/

商 号 ：株式会社エスプールリンク

所在地 ：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

責任者 ：社長執行役員 沼野 幹生

事業内容：採用支援事業

公式サイト：https://link.spool.co.jp/