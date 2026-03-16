インフォマート、沖縄銀行とビジネスマッチング契約を締結し、県内企業のバックオフィスDXを推進

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、株式会社沖縄銀行（本店：沖縄県那覇市 取締役頭取：山城 正保、以下「沖縄銀行」）とビジネスマッチング契約を締結しました。これにより、沖縄銀行が取引先企業に対して当社が提供・販売する「BtoBプラットフォーム」シリーズや「TANOMU」を紹介することが可能となり、沖縄県内企業のDX推進や業務効率化による課題解決に貢献します。

■ 契約締結の背景

沖縄県では、2022年5月に策定した「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づき、経済・社会・環境が調和した持続可能な発展と「稼ぐ力」の強化を推進しています。特に産業分野では、DXの加速や労働生産性の向上を図る施策に注力しており、沖縄県と当社は2025年8月に「産業DX加速化に関する連携協定」を締結し（※1）、産業DXの推進や地域課題の解決に取り組んでいます。

こうした中、沖縄銀行は、世界的な経済紙「Forbes」による「WORLD’S BEST BANKS 2024 （世界の銀行 ランキング）」に県内金融機関として初めて選出されるなど、その信頼性と顧客本位のサービスが世界的に評価されています。また、取引先の増収増益率で全国の地方銀行トップ（※2）に輝くなど、地元企業の成長を支える強力なコンサルティング力を有し、近年は離島のDX支援にも注力しています。

当社は1998年の創業以来、沖縄県における企業間取引のデジタル化を牽引してまいりました。2024年4月には沖縄営業所を開設し、「BtoBプラットフォーム」シリーズや「TANOMU」の提供・販売を通じて、14,000社を超える県内企業のバックオフィス業務効率化を支援しています。また、当社にとって沖縄県は、ビジネスの枠を超えて深く関わりを持つ地域です。県との連携協定をはじめ、石垣市への企業版ふるさと納税、地元のスポーツ協賛やCM放送など、多方面から地域活性化に取り組んでいます。

この度のビジネスマッチング契約により、沖縄銀行の強固な顧客基盤と、当社が培ってきたDX推進の知見を融合することで、本島のみならず離島を含めた県内企業のDXをさらに加速させ、地域経済全体の生産性向上と課題解決に寄与してまいります。

（※1）当社プレスリリース「インフォマート、沖縄県と連携協定を締結」（2025年11月13日配信）：https://corp.infomart.co.jp/news/20251113_6075/

（※2）東京商工リサーチ「2025年全国メインバンク調査」：https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201661_1527.html

■ アライアンスパートナーについて

当社では、「BtoBプラットフォーム」を紹介・販売していただける販売代理店・セールスパートナーをアライアンスパートナーとして募集しております。

URL：https://www.infomart.co.jp/products/alliance/index.asp

▼お問い合わせ先

■ サービス概要

「BtoBプラットフォーム」は、企業間の商取引をデジタル化することで業務効率化、コスト削減、ペーパーレスを実現するクラウドサービスです。

商談・受発注・規格書・請求書・業界チャネル・見積書・契約書・TRADEの8つのシリーズからなり、2026年3月現在、125万社を超える企業が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。

URL：https://corp.infomart.co.jp/business/

「TANOMU」は卸向けの受発注システムです。新商品や特価品の案内もLINEで行えるため、効率UP、売上UPが期待できます。FAXや電話、メール等複数の受注を「TANOMU」にまとめて移行をすることで、ミスやトラブルの温床になる手入力作業を削減できます。ご利用中の基幹システムに連携すれば受注データを自動でインポートでき、配送が遅れる心配もありません。

URL：https://www.infomart.co.jp/tanomu/index.asp

■ 会社概要

【沖縄銀行】

会社名：株式会社沖縄銀行

代表者：取締役頭取 山城 正保

本社所在地：沖縄県那覇市久茂地3-10-1

設立：1956年6月21日

資本金：227億25百万円（2026年2月末現在）

事業内容：預金、貸出、内国為替、外国為替、その他の付随業務、コンサルティング業務（個人・法人）

従業員数：1,113名（2025年3月末現在）

URL：https://www.okinawa-bank.co.jp/

【インフォマート】

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円（2025年12月末現在）

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/