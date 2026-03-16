Sansanのサービスを活用し、成果を創出した企業を表彰する「Sansan Innovation Award 2027」の募集を開始

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、当社のAXサービスを活用し、自社のビジネスや働き方に変化・イノベーションを起こしたユーザーを表彰する「Sansan Innovation Award 2027」の募集を開始します。本アワードは、イノベーションの創出に取り組むユーザーの挑戦を後押しするべく2020年にスタートし、今回で9回目の開催となります。

Sansanは、企業のAIトランスフォーメーション（AX）（※1）を後押しする「働き方を変えるAXサービス」を提供しています。

当社のAXサービスを起点に、ユーザー同士の出会いからイノベーションを創出するコミュニティづくりに取り組んでおり、オンラインコミュニティー「Sansan User Forum」の運営やオフラインイベントの開催など、多角的な施策を展開してきました。その中でも、重要なものとして位置付けている「Sansan Innovation Award」は、当社のサービスを駆使して組織に成果をもたらしたユーザーを表彰する取り組みです。2020年の開始以来、イノベーションの連鎖を生み出すことを目指し、本アワードを継続的に開催してきました。そして今年も、当社のAXサービスを活用してイノベーションの創出に取り組むユーザーを後押しするべく、「Sansan Innovation Award 2027」の募集を開始します。

■Sansan Innoation Award 2027 募集概要

エントリー受付期間：

2026年3月13日（金）～11月30日（月）

対象：

・Sansan株式会社が提供する働き方を変えるAXサービスを契約中の企業・団体（※2）

・各審査や授賞式などにご協力いただける企業・団体

選考結果ご連絡・表彰(※3)：

・選考後、受賞企業・団体のみ事務局よりご連絡

・2027年3月頃に実施予定の授賞式で発表

選考基準：

独自性、成果・効果、社会性・影響力、活用方法の再現性、ユーザーコミュニティー「Sansan Innovation Community」への貢献度などをはじめとする基準に基づいて、総合的に選考

受賞特典（※4）：

トロフィー・記念品の贈呈、Sansan株式会社が運営するメディア上での紹介など

エントリー方法：

以下のURLからプレエントリーが可能です。プレエントリー後に、応募書類一式を運営事務局より送付します。

https://sia.sansan.com

なお、過去の受賞企業へのインタビュー記事とスペシャルムービーを以下の特設サイトで公開しています。

https://sia.sansan.com/interview/

問い合わせ先：

Sansan Innovation Award運営事務局

E-mail：sia-contact@sansan.com

「Sansan Innovation Award 2026」受賞式の様子

■オンラインコミュニティー「Sansan User Forum」について

Sansan User Forumは、ユーザー同士のコミュニケーションを促進するオンラインコミュニティーです。働く地域や興味・関心など同じ属性を持ったユーザーと情報交換ができたり、ユーザー向けのイベントやセミナーにワンクリックで参加できたりと、企業や職種を超えて自由に交流することができます。

https://sic.sansan.com/suf/

■Sansanの「働き方を変えるAXサービス」

Sansanは、企業のAXを後押しする「働き方を変えるAXサービス」を提供しています。AIが真の価値を発揮するためには、インターネット上の公開情報だけでなく、社内に蓄積された独自の「人脈」や「商談履歴」といった企業独自のデータとの接続が不可欠です。Sansanのサービスは、日常業務で活用するだけで、名刺や契約書、請求書などビジネスの接点を正確にデジタル化・構造化し、AIが正しく読み取れるように整えられた企業独自の「AI-Readyデータ」を構築することができます。また、社内に散らばったデータを統合化し高品質化するデータクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」の提供も開始しました。働き方を変えるAXサービスの提供を通じ、単なる業務効率化を超えたビジネスの変革であるAXの実現に貢献します。

※1：AIを活用した企業変革

※2：業種や規模は問いません。

※3／※4：選考スケジュールおよび受賞特典については、予告なく変更となることがあります。

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/