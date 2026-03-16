【丸大食品】子育てサポート企業として８回目の「くるみん認定」を取得

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長: 佐藤勇二)は、子育てサポート企業として厚生労働省が認定する「くるみん認定」を取得しました。

丸大食品は、急速な少子化の進行と、家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を創ることを目的とした「次世代育成支援対策推進法」を背景に、２００５年より、仕事と育児を含めた家庭生活との両立（ワークライフバランス）及び、誰もが働きやすい職場環境、子育て社員にやさしい会社を目指して次世代育成支援に取り組んでおります。

「くるみん認定」は2007年に初回認定を受け、この度8回目の認定となります。

今後も多岐にわたり従業員が子育てしやすい環境づくりに取り組んでまいります。

■丸大食品の取り組み一例

●子の看護のための特別休暇

厚生労働省が定める小学3年生より長い小学6年生まで看護休暇を取得することができます。

●産前産後・育児休業取得者に対するフォロー

休業前や復職前後にフォロー面談を実施するなど、法定を上回る取り組みを重ねた結果、2025年３月末時点では、育児休業（育児目的休暇を含む）の取得率は女性100％、男性85.7％となり、女性のみならず男性も積極的に育児目的休暇を取得する風土が醸成されました。

●短時間勤務・時差勤務

法定では３歳未満（柔軟な働き方を実現するための措置を適用した場合は小学校就学前）の子を養育する従業員に認められておりますが、当社では小学6年生まで利用することができます。

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。