「2025年度 一般社団法人渋谷未来デザイン 事業報告会」にて弊社代表　下地 毅が挨拶

株式会社TSIホールディングス

「世界で最も幸せなファッションカンパニー」をスローガンに掲げる株式会社TSIホールディングス（本社：港区赤坂）の代表取締役社長CEOの下地 毅が、3月11日に開催された、2025年度のプロジェクト活動を振り返るとともに、会員企業様同士の親睦を深めていただく場である、「2025年度 一般社団法人渋谷未来デザイン 事業報告会および懇親会」にて、本年度の新たな連携パートナー企業代表として、ご挨拶いたしました。

当日は、渋谷区長谷部区長をはじめ団体の理事やFuture Designersが出席し、2025年度の成果を報告、次年度に向けた共創の輪を広げる場となりました。

一般社団法人渋谷未来デザイン（代表理事：小泉秀樹、以下渋谷未来デザイン）は、多様性あふれる未来に向けた世界最前線の実験都市「渋谷区」をつくるため、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織として2018年に設立しました。

https://fds.or.jp/

弊社はこの渋谷未来デザインの目的、活動に賛同し、2026年度からの連携パートナー契約を締結しています。当日は、同じく新たに仲間入りした企業の代表者様と一緒に登壇し、参列されている会員の皆さまに、ファッション業界の未来や課題について語り、自身が発起人として立ち上げ、渋谷区および渋谷未来デザインが後援する、2026年5月9日（土）、5月10日（日）に東京原宿にある国立代々木競技場第1第2体育館で開催する、若手クリエーター支援のイベント「FORTY DEGREES JAPAN」を紹介しました。

https://40degreesjapan.com/

少子化や大学全入時代の到来により、服飾家政分野の専門学校への入学者の減少や大学の専門学校化や専門学校の大学化が進行している中、自らの力で未来を切り開いていこうとする若手クリエーターを応援するため、自身がデザイナー時代の30年前にロンドンで開催された「FORTY DEGREES」にオリジナルのブランドを立ち上げて出展した経験を活かし、各方面の若手クリエーターたちの背中を少しだけでも押してあげられるような“きかっけ”となればと願い、「FORTY DEGREES」を日本で復活させることといたしました。

代々木体育館での開催ということもあり、渋谷区および渋谷未来デザインも本イベントを後援しています。

【2025年度 一般社団法人渋谷未来デザイン 事業報告 開催概要】

■ 日時 2026年3月11日（水）16:00～19:00（開場15:40）

第1部：事業説明会 16:00～18:15

第2部：懇親会 18:15～19:00

■ 会場

東京カルチャーカルチャー 東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA（渋谷 ココチ）4階

■ 主な登壇・参加者

長谷部 渋谷区長、杉浦 渋谷区副区長、松澤 渋谷区副区長 渋谷未来デザイン 理事、Future Designers 他

■ 参加対象

渋谷未来デザイン 共創パートナー、連携パートナー、参画パートナーの皆様

【一般社団法人渋谷未来デザインについて】

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

https://fds.or.jp/

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://www.tsi-holdings.com