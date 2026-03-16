「丸文アドバイザリー・フォーラム」の設置に関するお知らせ

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、営業戦略テーマを包括協議するための任意の会議体として「丸文アドバイザリー・ フォーラム」を新設し、このたび第１回を開催しましたのでお知らせいたします。

【フォーラムの目的】

当社中期経営計画「丸文 Nextage 2027」の財務目標および「2030年財務アスピレーション」を踏まえ、事業成長加速と持続的な企業価値向上に向けた営業戦略テーマを包括的に協議するために任意の会議体「丸文アドバイザリー・フォーラム」を設置いたしました。

本フォーラムは、各業界の第一線で活躍する社外有識者をアドバイザーとして招聘し、外部の高度な知見やネットワークを当社の事業展開に活かすとともに、当社の人的資本戦略の一環として次世代経営人材育成にも寄与するものです。

【フォーラムの運営】

１.開催頻度

本フォーラムは、2026年３月13日（金）に第１回を開催しました。以降は、原則として四半期毎の定期開催を予定しています。

２.アドバイザーおよびオブザーバー

本フォーラム設立時点のアドバイザーは下記のとおりです。（50音順・敬称略）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/60_1_db23dfa0b688a62ea662f4a6ad726d26.jpg?v=202603160251 ]

なお、第１回のオブザーバーは下記のとおりです。（敬称略）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/60_2_a72f5890572b8f496c44999a76c6fdd1.jpg?v=202603160251 ]

３.今後の活動

本フォーラムの活動状況は、当社発行の統合報告書およびウェブサイト等を通じて適時にお知らせいたします。

丸文株式会社について

丸文Webサイト開示資料はこちら :https://www.marubun.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/20260316_irrelease.pdf

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

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Mail：koho@marubun.co.jp