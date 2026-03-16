ゴルフ界の新アイコン、清本美波が「MARK & LONA」の一員に。

株式会社キューブ

株式会社キューブ（本社：東京都港区）が展開するゴルフアパレルブランド MARK & LONA（マーク & ロナ）は、女子プロゴルファー清本美波選手と、2026年シーズンよりウェア契約を締結したことをお知らせいたします。

清本美波選手は、2023年JLPGAプロテストを首位で合格した実力派若手選手。ジュニア時代から数々のタイトルを獲得し、抜群の飛距離と安定したショット精度、そして勝負所での強さを武器に、プロ入り後も着実に存在感を高めてきました。現在、JLPGAツアーにおいて最も飛躍が期待される次世代の中心選手の一人として、大きな注目を集めています。

2026年シーズンは、JLPGAレギュラーツアーでの初優勝、そしてさらなる上位進出が期待される重要な一年となります。常に高みを目指し、自らのスタイルを貫く清本選手の姿勢は、革新を続けるMARK & LONAのブランド精神と強く共鳴するものです。世界基準のパフォーマンスとスタイルを兼ね備えたアスリートとして、ブランドのアイデンティティを体現してまいります。

なお清本選手は、JLPGAツアーを主戦場に戦う次世代の本命候補として高い評価を受けるとともに、2026年1月開幕のインドアゴルフツアー「TGX SERIES」にも参戦。「Chubu GUARDIANS（中部ガーディアンズ）」の一員として新たな舞台にも挑戦しています。さらに、JGTO男子ツアー「前澤杯」への参戦も予定しており、男女の垣根を越えて注目を集める存在として話題を呼んでいます。卓越した競技力と華やかな存在感により、各種メディアからも大きな注目を集める若手有望株として、ツアー内外で幅広い活躍が期待されています。

高い志と華やかな魅力を放つ清本選手が、MARK & LONAのウェアを纏いどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。新体制「MARK & LONA PRO TEAM」とともに挑む2026年シーズンに、ぜひご注目ください。

清本美波選手のコメント

「この度、かねてより憧れを抱いていた『MARK & LONA』と契約を締結し、チームの一員となれたことを心より光栄に思います。初めて袖を通した際、その洗練されたデザインはもちろん、スイングを妨げない高い機能性に深い感銘を受けました。2026年シーズンは、この新しいウェアと共に、ファンの皆様へ最高のプレーをお届けし、初優勝を目指して全力で戦います！」

[プロフィール]

名前：清本美波（Minami Kiyomoto）

所属：ジェイテクト

生年月日： 2005年8月29日（20歳）

出身地： 愛知県

プロ入会： 2023年12月1日 （96期生）

インスタグラムはこちら：

https://www.instagram.com/mipamipa_1173

フォロワー数：6万人（2026年3月時点）

詳細はこちら：https://brand.markandlona.com/26s_minami_kiyomoto/

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。