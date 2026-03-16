「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！”プロジェクト続報発表！「ぷよクエカフェ」、ガチャピン・ムックコラボ、「iLiFE!」コラボ決定

株式会社セガ

株式会社セガは、35周年を迎えたアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、実施中の“だいれんさ！” プロジェクトの続報を発表いたしました。

「ぷよクエカフェ」の開催決定をはじめ、ガチャピン・ムックコラボとアイドルグループ「iLiFE!」とのコラボも決定いたしました。

今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！” していきます。さらに、 “だいれんさ！” の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定していますので、今後の展開にご期待ください。

＜35周年特設サイト＞

https://puyo.sega.jp/35th/(https://puyo.sega.jp/35th/)

＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞

本プロジェクトの一部を発表いたしました。これまでの発表（1れんさ！～10れんさ！）は35周年特設サイトよりご確認ください。

今後もさまざまな企画が“だいれんさ！”していきますので、続報をお待ちください。

■11れんさ！ 「ぷよぷよ!!クエストカフェ」開催決定！

『ぷよぷよ!!クエスト』をテーマにした「ぷよクエカフェ」の開催が決定しました。開催日時や場所などの詳細は、後日発表予定です。続報をお待ちください。

■12れんさ！ 「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ」POP UP SHOP 開催決定！

2026年3月19日（木）より、新宿マルイアネックスにて、イラストレーター「ぼく」さんによる新規描き下ろしのイラストを使用した「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ～クッキング大作戦！～」POP UP SHOPを開催することを決定しました。ガチャピン・ムックとぷよたちが仲良くクッキングを楽しむ姿をテーマにした、かわいいビジュアルを使用したオリジナル商品を多数ご用意しています。ぜひこの機会にお求めください。

【イベント概要】

開催場所：新宿マルイ アネックス 7階

東京都新宿区新宿3-1-26

開催日程：2026年3月19日（木）～4月5日（日）まで

11:00～20:00（土日祝のみ10:30～20:00）

※最終日は18:00まで

※開店時間前の待機は固くお断りさせていただきます。開店時間以降、店頭へお越しください。

＜特設ページ(https://www.the-chara.com/blog/?p=110186)＞

【商品ラインナップ】

【購入特典】

開催期間中、税込2,000円ご購入ごとに「ましかくブロマイド」を1枚ランダムでプレゼントします。さらに、当たりのブロマイドを引いた方には、その場で景品をプレゼントいたします。

■13れんさ！ 『歌舞伎町ゲームフェスティバル2026』ぷよぷよ×iLiFE!コラボ決定！

ゲームとアイドルで歌舞伎町を盛り上げる 『歌舞伎町ゲームフェスティバル2026（略称 KGF2026）と「ぷよぷよ」のコラボが決定しました。イベントの公式オリジナルコラボデザインは、「ぷよぷよ」とアイドルグループ「iLiFE!」がコラボしたスペシャルイラストで、コラボデザインのグッズも販売予定です。

【イベント概要】

開催場所：東急歌舞伎町タワー、KABUKICHO TOWER STAGE、ヒューマックスパビリオン、その他新宿エリア各施設

開催日程：2026年4月4日（土）～4月5日（日）

11:00～20:00

＜イベント特設サイト(https://kabukicho-game-fes.com/)＞

【商品ラインナップ】

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html

ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega

みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/

＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞

『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。