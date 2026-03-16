コスモ アースコンシャス アクト　クリーン・キャンペーン in 下関　～清掃活動×体験しながら学べるイベント×エコトークショーで、下関から未来へ繋ぐ～　実施のご報告

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂、以下「当社」）は、グループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FM及び全国FM放送協議会（JFN）加盟局と共に、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開しています。その一環として行っている「クリーン・キャンペーン」を、３月14日（土）に山口県下関市※で開催し、一般参加者約130名にご来場いただきました。

今回のクリーン・キャンペーンでは、下関市の脱炭素化への取り組みやSAF（Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）をテーマとした体験型の企画、アップサイクル体験ができる「環境ワークショップ」などを実施し、参加者の皆様に楽しみながら環境について学ぶ機会としていただきました。会場受付では廃食用油（使用済み食用油）の回収を行い、参加者の皆様にペットボトル数十本分もの廃食用油を持参いただきました。SAF啓蒙ブースでは、回収した廃食用油を展示するとともに、クイズやVRを通じて参加者の皆様にSAFへの理解を深めていただきました。また、地元で清掃活動を行っている団体や、次世代を担う地元高校生へのインタビュー、クイズも実施しました。

イベントにはFM山口パーソナリティの安部あずみさん、タレントの兼頭のぞみさん、ゴミ拾いのスペシャリストでYouTuberのメガネ山口さんが登場。清掃活動にご参加いただいたほか、トークショーを実施し、終始大盛況でした。

当社は「クリーン・キャンペーン」が、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していきます。

※コスモエネルギーグループは下関市と協力し、市内で発生する廃食用油を活用した資源循環の仕組みづくりを進め、国産SAFへの再資源化に取り組んでいます。

ペットボトルキャップを使用した環境ワークショップペットボトルキャップを使用したコースター・キーホルダー唐戸市場周辺での清掃活動環境について学ぶクイズラリーチェックポイント（海響館）SAF啓蒙ブース（VRゴーグル）下関市のエコポイント「しもまちポイント」付与ブース安部あずみさん、兼頭のぞみさん、メガネ山口さんによる「ぶちエコトークショー」下関総合支援学校 高等部／下関南高等学校の高校生を迎えたトークショー参加者全員での集合写真

＜コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in下関＞

～清掃活動×体験しながら学べるイベント×エコトークショーで、下関から未来へ繋ぐ～

■主催：エフエム山口（株式会社エフエム山口）

■協賛：コスモエネルギーホールディングス株式会社

■後援：山口県下関市

■開催日時：2026年３月14日（土）9時30分～13時

■場所：あるかぽーと親水緑地（「海響館」隣）及びその周辺

■イベント内容：ワークショップ、環境コンテンツの展示、クイズラリー、トークショー他

＜「コスモ アースコンシャス アクト」とは？＞

「コスモ アースコンシャス アクト」は、「アースコンシャス～地球を愛し、感じるこころ～」をテーマに、「より自分らしくあるために、楽しみながら、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいこう」という活動です。2025年度も全国各地でのクリーン・キャンペーンの開催を予定しています。

公式サイト：https://www.tfm.co.jp/earth/ (https://www.tfm.co.jp/earth/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/_cosmoearth