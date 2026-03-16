【3月22日で閉店・感謝の気持ちを込めて】最大5時間飲み放題付のコースをサンキュー価格3,900円でご提供中☆立川GREEN SPRINGS内「under the cascade」

株式会社エスエルディー

様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市、代表取締役：村山 正道）よりプロデュース及び運営に係る業務を受託している立川「GREEN SPRINGS」内のunder the cascadeが、3月22日（日）をもちまして閉店することとなりました。

2020年4月にオープンして以来、お友達グループやご家族など、多くのお客様にご来店いただき、googleの口コミでは「この地域で一番のお気に入りのバーガー屋さんです！」「お店の雰囲気が好きです」「子どもとお伺いしましたが、小学生も未就学児でも美味しく楽しく過ごせました。」などの嬉しいお声も沢山いただいております。お店は閉店してしまいますが、感謝の気持ちを是非皆様にお伝えしたく、この度特別なコースをご用意させていただきました。

ポップコーンシュリンプやジャークチキングリル、当店名物のハンバーガーを小さめサイズにアレンジしたミニバーガー、そして飲み放題はなんと最大5時間可能！（※曜日により異なる）営業は22日（日）までになります。

皆様のお越しをお待ちしております！

■コースについて

【今までの感謝を込めて】ジャークチキン×牛100％パティのミニバーガーなど全7品

《閉店1時間前までエンドレス飲み放題付》3,900円（税込）

※金・土・祝前日は3時間飲み放題になります。

１. 前菜3種盛り合わせ

２. フライドポテト

３. チーズ&マカロニ

４. ポップコーンシュリンプ

５. 生ハムとチーズの盛り合わせ

６. ジャークチキンのグリル

７. オリジナルミニバーガー

《飲み放題メニュー》

【ビール】

アサヒスーパードライ / シャンディガフ(ビール × ジンジャー)

【ワイン】

赤ワイン/白ワイン

【ハイボール】

ハイボール/コークハイボール/ジンジャーハイボール

【サワー】

レモンサワー/ライムサワー/ウーロンハイ/ジャスミンハイ

【カクテル】

ジンリッキー/ジントニック/テキーラトニック/テキーラコーク/スクリュードライバー/モスコミュール/ラムコーク/ラムトニック/カシスオレンジ/カシスソーダ/カシスグレープフルーツ/ピーチウーロン/ピーチオレンジ/ピーチソーダ

【ソフトドリンク】

コカコーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/メロンソーダ/パイナップルジュース/グレープフルーツジュース/アイスティー/ウーロン茶/ジャスミン茶





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※ご予約はディナータイムのみ承ります。

※事前にご予約ください。ラストオーダーは閉店1時間前です。

※写真はイメージです。

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■under the cascadeについて

コンテナを設置したストリート感溢れる店内で、ハンバーガーを始めとするアメリカンフードをお召し上がりいただけます。音楽イベントが開催されることもあり、大人から子どもまで、1日中楽しめるアメリカンダイナーです。

店舗名 ：under the cascade

所在地 ：東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E3 120

アクセス ：立川駅より徒歩約８分

電話番号 ：042-519-3077

営業時間 ：月・火・日・祝 11:00～21:00（LO20:00）、水～土・祝前日 11:00～22:00（LO21:00）

席数 ：115席（店内：99席、テラス：16席）

URL ：https://greensprings.jp/shop/under_the_cascade/

店舗運営業務委託契約締結先企業

名称 ：株式会社立飛ストラテジーラボ

所在地 ：東京都立川市緑町3-1

代表 ：代表取締役 村山 正道

設立 ：2015年７月24日

事業内容：不動産の開発企画、宅地建物取引業