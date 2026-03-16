【3月22日で閉店・感謝の気持ちを込めて】最大5時間飲み放題付のコースをサンキュー価格3,900円でご提供中☆立川GREEN SPRINGS内「under the cascade」
様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市、代表取締役：村山 正道）よりプロデュース及び運営に係る業務を受託している立川「GREEN SPRINGS」内のunder the cascadeが、3月22日（日）をもちまして閉店することとなりました。
2020年4月にオープンして以来、お友達グループやご家族など、多くのお客様にご来店いただき、googleの口コミでは「この地域で一番のお気に入りのバーガー屋さんです！」「お店の雰囲気が好きです」「子どもとお伺いしましたが、小学生も未就学児でも美味しく楽しく過ごせました。」などの嬉しいお声も沢山いただいております。お店は閉店してしまいますが、感謝の気持ちを是非皆様にお伝えしたく、この度特別なコースをご用意させていただきました。
ポップコーンシュリンプやジャークチキングリル、当店名物のハンバーガーを小さめサイズにアレンジしたミニバーガー、そして飲み放題はなんと最大5時間可能！（※曜日により異なる）営業は22日（日）までになります。
皆様のお越しをお待ちしております！
■コースについて
【今までの感謝を込めて】ジャークチキン×牛100％パティのミニバーガーなど全7品
《閉店1時間前までエンドレス飲み放題付》3,900円（税込）
※金・土・祝前日は3時間飲み放題になります。
１. 前菜3種盛り合わせ
２. フライドポテト
３. チーズ&マカロニ
４. ポップコーンシュリンプ
５. 生ハムとチーズの盛り合わせ
６. ジャークチキンのグリル
７. オリジナルミニバーガー
《飲み放題メニュー》
【ビール】
アサヒスーパードライ / シャンディガフ(ビール × ジンジャー)
【ワイン】
赤ワイン/白ワイン
【ハイボール】
ハイボール/コークハイボール/ジンジャーハイボール
【サワー】
レモンサワー/ライムサワー/ウーロンハイ/ジャスミンハイ
【カクテル】
ジンリッキー/ジントニック/テキーラトニック/テキーラコーク/スクリュードライバー/モスコミュール/ラムコーク/ラムトニック/カシスオレンジ/カシスソーダ/カシスグレープフルーツ/ピーチウーロン/ピーチオレンジ/ピーチソーダ
【ソフトドリンク】
コカコーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/メロンソーダ/パイナップルジュース/グレープフルーツジュース/アイスティー/ウーロン茶/ジャスミン茶
-------------------------------------------------------------------------------------------
※ご予約はディナータイムのみ承ります。
※事前にご予約ください。ラストオーダーは閉店1時間前です。
※写真はイメージです。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■under the cascadeについて
コンテナを設置したストリート感溢れる店内で、ハンバーガーを始めとするアメリカンフードをお召し上がりいただけます。音楽イベントが開催されることもあり、大人から子どもまで、1日中楽しめるアメリカンダイナーです。
店舗名 ：under the cascade
所在地 ：東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E3 120
アクセス ：立川駅より徒歩約８分
電話番号 ：042-519-3077
営業時間 ：月・火・日・祝 11:00～21:00（LO20:00）、水～土・祝前日 11:00～22:00（LO21:00）
席数 ：115席（店内：99席、テラス：16席）
URL ：https://greensprings.jp/shop/under_the_cascade/
店舗運営業務委託契約締結先企業
名称 ：株式会社立飛ストラテジーラボ
所在地 ：東京都立川市緑町3-1
代表 ：代表取締役 村山 正道
設立 ：2015年７月24日
事業内容：不動産の開発企画、宅地建物取引業