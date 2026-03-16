春休みは、かっぱ寿司で“ふり活”！自分で味付けして楽しむ「ポテト」が今だけ１００円（税込）おトク！(※)「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」開催！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 山角豪）は、2026年3月19日（木）～4月15日（水）の期間、「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」として全6品を期間限定で、今だけの特別価格(※)にて販売いたします。

「かっぱの丼ふりポテト」は、丼や専用の袋に店内で揚げたアツアツのフライドポテトとパウダーを入れ、お客様ご自身でふりふりと振って味付けをして仕上げるポテト商品です。ご自身で味付けする楽しさから、おこさまから大人までご好評をいただいています。

今回、定番の「のりしお」「コンソメ」に加え、新たに「チーズ」「サワークリーム＆オニオン」「ハニーバター風味」「ハニーバター風味＆アイス」の4種類のフレーバーをご用意いたしました！

また、「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」開催中には、通常価格より、税込100円(※)おトクな390円（税込）～お楽しみいただけます！（ハニーバター風味＆バニラアイスのみ、税込460円～で販売）

たっぷりの“丼サイズ”で提供されるのでご家族やご友人とシェアしてもよし、もちろん独り占めもよし！この機会にぜひ、かっぱ寿司にて「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」で“ふり活”をお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細】

・販売期間：2026年3月19日（木）～4月15日（水）予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/donfuripotato_spring

(※) 税込100円お得は、「のりしお」「コンソメ」の2026年3月18(水)までの販売価格と比較した場合となります。

※店舗により価格が異なります。※天候・入荷状況・売れ行き等により、品切れや販売終了の場合はご容赦ください。

※掲載写真はイメージです。時期により実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。

※揚げ物は調理にお時間をいただきます。

●今だけ！税込１００円（※）おトク！かっぱの丼ふりポテト 定番2種店内揚げ

『かっぱの丼ふりポテト のりしお』

通常価格446円（税込 490円）～

→今だけ期間限定価格355円（税込390円）～

★100円（税込）おトク！

店内揚げ

『かっぱの丼ふりポテト コンソメ』

通常価格446円（税込 490円）～

→今だけ期間限定価格355円（税込390円）～

★100円（税込）おトク！

●おトクをもっとたのしむ、新フレーバー4種が登場！

『かっぱの丼ふりポテト チーズ』

355円（税込390円）～

NEW/店内揚げ

『かっぱの丼ふりポテト サワークリーム＆オニオン』

355円（税込390円）～

NEW/店内揚げ

『かっぱの丼ふりポテト ハニーバター風味』

355円（税込390円）

NEW/店内揚げ

『かっぱの丼ふりポテト ハニーバター風味＆バニラアイス』

419円（税込460円）～

NEW/店内揚げ【丼ふりポテトの楽しみ方は二通り！】

■楽しみ方その１

１.かっぱの丼ふりポテトを注文しよう！

２.丼ぶりにシーズニングをIN

３.蓋をしっかり閉めて“ふりふり”！

★あまったポテトは袋に入れてお持ち帰りできるよ！

■楽しみ方その２

１.かっぱの丼ふりポテトを注文しよう！

２.ふりふり専用袋にポテトとシーズニングをIN

３.袋を“ふりふり”！

リリース内画像：https://x.gd/1l2Xz