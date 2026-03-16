シルバージュエリー専門店「BLUEjewelry 楽天市場店」

株式会社CENTRAL FIELD

株式会社CENTRAL FIELD（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中原 宏太郎）が運営するシルバージュエリー専門店「BLUEjewelry 楽天市場店」が、楽天市場の上位1%の店舗が選ばれる「2月度 月間優良ショップ」を受賞いたしました。

受賞サイト：BLUEjewelry 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/bluejewelry/

■ 楽天「月間優良ショップ」とは

楽天市場に出店する約57,000店舗の中から、お客様から高い評価を得た上位1%の店舗が毎月選出される制度です。ショップレビューの評価・件数をはじめ、店舗対応・配送品質・キャンセル率の低さ・クレームの少なさなど、複数の項目が総合的に審査されます。高い顧客満足度を継続的に維持した店舗のみが受賞できる、大変名誉ある賞です。

■ 受賞に至った評価ポイント

BLUEjewelry 楽天市場店では、以下の点においてお客様からご支持をいただいてまいりました。

- 一流の貴金属シルバーを素材に、「Cool and Classy」なスタイルを提案するブランドコンセプトの一貫性- リング・ブレスレット・バングル・ピアス・イヤーカフ・ネックレスと幅広く揃う商品ラインナップ- 迅速な配送・丁寧な梱包・誠実なお問い合わせ対応による購入体験の品質向上- 楽天市場における評価4.86（レビュー2,111件）に代表される、継続的な高顧客満足度の維持

今後も商品品質と店舗運営の両面から、より心地よくお買い物いただける環境づくりに取り組んでまいります。

■ BLUEjewelry について

BLUEjewelryは、貴金属シルバーに特化した、株式会社CENTRAL FIELDが岡山から発信するシルバージュエリー専門ブランド。

個性と洗練を兼ね備えた “Cool and Classy” なスタイルを提案しています。

身につけるほどに表情を深め、持ち主とともに時を重ねていく、シルバー素材の魅力を大切にしながら、トレンドに左右されないタイムレスなデザインのアイテムを展開し、「長く愛用できること」を一貫して追求しています。

ほどよいボリューム感と上品な佇まいが、日常にさりげない特別感を添え、身につける人の個性を静かに引き立てます。

楽天市場でのレビュー評価4.86（2,111件）は、その品質と顧客対応への信頼の積み重ねです。

ブランドサイト（楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/bluejewelry/

Instagram：https://www.instagram.com/bluejewelry_official/

LINEアカウント：@517ughdc

■ 会社概要

会社名：株式会社CENTRAL FIELD

設立：2010年04月

代表者：代表取締役 中原 宏太郎（ナカハラ コウタロウ）

所在地：〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町8-25

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CENTRAL FIELD 広報宣伝部

MAIL：bluejewelry@shop.rakuten.co.jp