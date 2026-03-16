tHE GALLERY OMOTESANDOにて、3月27日 (金)より、小川剛による個展「Prismatic Records」を開催。

tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

【 小川 剛 個展 “ Prismatic Records ” 】

2026年3月27日（金）よりtHE GALLERY OMOTESANDOにて、

小川 剛 個展「Prismatic Records」を開催いたします。

●ARTIST STATEMENT

光は決して失われることなく、ただ姿を変えて現れる。

それは、宇宙の始まりから今この瞬間、そしてまだ見ぬ未来までが静かに刻まれた、無限の記憶のように。

今回の個展「Prismatic Records」は、私にとって新たな試みです。

これまで、光のインスタレーションやレリーフ作品を通じて、空間を包み込む宇宙の瞬きや自然界のプリズム現象を追い求めてきました。

今展では、「記憶」という概念を核に据え、光が刻む時間の断片をより深く探求した新シリーズ「Prismatic Records」の立体インスタレーションを発表いたします。

プリズムが光を分解し、再び一つの輝きに再構成するように、見る者の視線が触れるたび、この展覧会が心層に静かに刻まれることを願っています。

― 小川 剛

●小川 剛 profile

1981 神奈川県生まれ

2007 東京藝術大学卒業 東京都知事賞

2009 東京藝術大学大学院修了

宇宙に漂う銀河の瞬き・自然界の光の現象にインスピレーションを受け、特殊フィルムと様々な素材・表面加工を組み合わせた構造色を用いて、立体作品・インスタレーションを制作。

プリズムによって起こる光の屈折作用を応用することで、複数の色に分散された光の粒子が空間を支配し、見る者の造形意識を狂わせ劇的に視覚環境を変化させる作品制作に取り組んでいる。

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/5ogawago5

＜WEB＞

https://ogawago.jimdoweb.com

●プロデューサー久々野智 小哲津（くくのちこてつ）より

小川剛さんの作品は、

作品自体を見ているのか？

そこから放たれる光を見ているのか？

小川剛作品で見る光の感じ方は、光のあたり方、時間、場所、心持ちで全く変わります。

今回の展覧会は、その作品から放たれる光から、どんな記憶を感じとるか？

私たちそれぞれに問いかける展示になっています。

小川 剛 個展 “Prismatic Record”

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場所：tHE GALLERY OMOTESANDO

期間：2026年3月27日（金）～4月12日（日）

休廊日：月・火曜日

時間：12:00～19:00

※27日は17:00クローズとなります

プロデューサー：久々野智 小哲津（くくのち こてつ）

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tHE GALLERY OMOTESANDO

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150-0001

東京都渋谷区神宮前 5-16-13

SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F

＜WEB＞ http://thegallery-harajuku.com

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando

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