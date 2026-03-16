45周年を迎えた「CO・OP ミックスキャロット」記念キャンペーンを開催。新商品の発売も開始

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）は、発売開始から今年で45周年を迎えるコープの人気商品である「CO・OP ミックスキャロット」のキャンペーンを実施するとともに、新商品を発売します。

「ミッキャロ」の愛称で親しまれている「CO・OP ミックスキャロット」は、「子どもににんじんを摂ってもらいたい」という親の想いから1981年に生まれて以来、2026年で45周年を迎えます。これを記念して3月30日より「おいしさ実感！プレゼントキャンペーン」を開催します。

45周年記念「おいしさ実感！プレゼントキャンペーン」概要

【期間】

2026年3月30日（月）～2026年5月29日（金）

【参加方法】

期間中、「CO・OP ミックスキャロット」シリーズ1点以上を含む税込2,000円以上のレシートもしくは宅配の利用明細書を撮影し、45周年特設サイト(https://goods.jccu.coop/mc45th/)から応募いただくと抽選で610名に賞品をプレゼントします。

※電子レシート・明細書可。応募はWebのみ

【賞品】

A賞：ミッキャロに癒されま賞⇒ミッキャロビーズクッション 10名様

B賞：ミッキャロでカンパイしま賞⇒デザイン復刻版キャラクターペアグラス 300名様

C賞：ミッキャロいただきま賞⇒いろんなミッキャロが楽しめるミックスキャロットシリーズ詰め合わせ（約1,000円相当） 300名様

このほか、45周年特設サイト(https://goods.jccu.coop/mc45th/)ではミッキャロ検定やレシピを掲載します。

A賞：ミッキャロビーズクッションB賞：デザイン復刻版キャラクターペアグラスC賞：ミックスキャロットシリーズ詰め合わせ

ミックスキャロットシリーズ新商品

CO・OP ミックスキャロットグミ

にんじんと7種類の果汁をミックスしたCO・OP ミックスキャロットを2.8％配合したハート型がかわいいグミです。食べやすいようフルーティな味わいにし、柔らかい食感で味わいを感じやすくしました。分包タイプなので少しずつ食べられて持ち運びにも便利です。

日本生協連は、今後も組合員の声とくらしに寄り添った商品づくりを行ってまいります。

＜参考資料＞

●新商品概要

扱いの有無、時期、価格は各生協によって異なります。