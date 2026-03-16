動物の生態系やSDGsへの理解を深める「ZOOっとテレビまつり」を2026年3月28日（土）に開催 ― J:COM BS（BS 260ch）での天王寺動物園応援番組放送開始を記念 ―

JCOM株式会社

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM、所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：植田展生）と地方独立行政法人 天王寺動物園（所在地：大阪市天王寺区、園長：向井猛）は、「『てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ』presents 第3回ZOOっとテレビまつり」（以下、本イベント）を、3月28日（土）に天王寺動物園で開催します。

＜番組キービジュアル＞＜過去開催時の様子＞

本イベントは、「J:COM BS」（BS 260ch）とコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」（地デジ 11ch）の関西全域で放送中の、天王寺動物園応援番組『てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ』のスペシャル企画です。「ひとにも動物にもやさしい1日に」をイベントテーマに、番組が目指す「いのちの尊さ」「地球環境の保全」について考える場を実際の動物園の中で提供することで、参加者がSDGsに取り組むきっかけになることを目指しています。

■天王寺動物園とJ:COMのこれまでの取り組み

天王寺動物園は、これまで「学びの機会の提供」、「園内環境の整備」、「調査・研究」、「ゴミ削減」などSDGs達成に向けた取り組みを続けており、動物福祉を一番の柱とし、大都市大阪にふさわしい地域社会と国際社会に貢献できる人にも動物にもやさしい動物園を目指しています。J:COMではその取り組みに賛同し、番組を通して、「いのち」の尊さや、その生きる場所である「地球」の環境を守る大切さをお伝えしてきました。

■イベントの見どころ

メインとなる「見る・知る」イベントでは、動物園を知り尽くす飼育員のガイドで園内のバックヤードを巡るスペシャルツアーや、過去の番組で紹介した動物トリビアのクイズラリーを行います。クイズラリーの最終ポイントでは、参加者に動物園へのメッセージをご記入いただき、記入された方にはノベルティを進呈します。寄せられたメッセージは、一部を番組内で紹介する予定です。

「体験・参加する」イベントでは、本イベント趣旨に賛同した企業・団体によるSDGsをテーマにしたワークショップを行う等、楽しみながら動物の生態系やSDGsへの理解を深めるイベントを多数開催します。また、天王寺動物園の新たなシンボルとなるよう制作した鉄廃材を活用したインフォメーションボードの寄贈式も本イベント内で行います。

これからもJ:COMと天王寺動物園は、地域のステークホルダーと連携し、番組やイベントでの情報発信を通じて、SDGsについて考える機会の創出と、地域の皆さまに楽しさや感動をお届けしてまいります。

イベント概要

※予告無く変更となる場合があります。雨天時は各イベントの開催場所が変更となる場合があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1852_1_e7a86940a34790cd503782d31ed0ba81.jpg?v=202603160251 ]鉄廃材製インフォメーションボード

番組オリジナル色鉛筆セット

紙で作る楽器「ぺパニカ」

SDGs歯ブラシアート塗り絵制作

※画像はすべてイメージです。