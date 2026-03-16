首都圏初(※1) ラク家事浴室暖房乾燥機「シャーン」を全住戸に採用「ローレルコート世田谷上北沢」

近鉄不動産株式会社

近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は、2026年3月20日（金・祝）に「ローレルコート世田谷上北沢（2027年3月竣工予定／所在：東京都世田谷区）」（以下「本物件」という）について、資料請求をされたお客様を対象にモデルルームの事前案内会を開始しますので、お知らせします。

本物件は、京王線「新宿」駅から直通15分の「上北沢」駅より徒歩10分の場所に位置し、総戸数50戸（鉄筋コンクリート造地上6階建）、平均専有面積73平方メートル 超・3LDK南向きが中心の配棟計画としています。仕様面では、家事の負担軽減を目的に「スムーズな暮らしを叶える」をコンセプトとし、首都圏の新築分譲マンションで初めて全住戸にラク家事浴室暖房乾燥機「シャーン」を導入するなど、ワンランク上の住空間を提案しています。

「北澤分譲地の品位を継ぐレジデンス」をコンセプトに、京王線初の分譲地(※2)である「北澤分譲地」の街並みを象徴する桜や、「北澤分譲地」の邸宅に多く使用された大谷石など、周辺地域の歴史や景観を継承するデザインとしております。さらに、「ZEH-M Oriented」を採用し、「低炭素建築物認定」を取得（予定）するなど、快適性能・省エネ性能を高め、経済的で環境に配慮した物件です。また、本物件は「東京こどもすくすく住宅認定」を取得しており、子育て世帯が安全に、快適に、そして安心して暮らせるよう配慮しています。

３月20日（金・祝）より、「ローレルコート世田谷上北沢」マンションギャラリーにてモデルルーム事前案内会を完全予約制にて行います。

詳細は別紙をご参照下さい。

(※1)首都圏（東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県）の新築分譲マンションにおいて、「シャーン」を全住戸採用した物件の竣工予定第１号。（2026年3月13日 株式会社ノーリツ調べ）

(※2）出典／越澤明「知られざる高級住宅地『上北沢』」『家とまちなみ』No68、一般社団法人住宅生産振興財団

完成予想図

別紙：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-93-cec4a358543202d372308b24065147ce.pdf