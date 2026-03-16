2万3千人のフードアナリストが認めた、東京駅を象徴する定番スイーツ！東京駅赤レンガパウンドケーキ ジャパン・フード・セレクションにて「最高賞のグランプリ」を受賞

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営する「十日町すこやかファクトリー」にて製造する、「東京駅赤レンガパウンドケーキ １piece」が、第97回ジャパン・フード・セレクション 食品・飲料部門(2026年3月)にて、「グランプリ」を受賞したことをお知らせいたします。

東京駅丸の内駅舎を象徴する赤レンガをイメージして仕上げた、しっとりと上質な味わいのパウンドケーキです。東京駅の赤レンガを思わせる重厚感のある佇まいとともに、東京での楽しい旅の思い出としてもお持ちいただける、上品で満足度の高い一品です。

■商品概要

商 品 名 : 東京駅赤レンガパウンドケーキ 1piece

価 格 : ２４０円（税込）

製造箇所 : 十日町すこやかファクトリー （新潟県十日町市）

販売箇所 : 【東京駅】 駅弁屋 祭 グランスタ東京、駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口、

JAPAN RAIL CAFE TOKYO ほか

■ジャパン・フード・セレクションについて

一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品・食材の評価・認証制度です。フードアナリスト正会員23,000人が、アンケートや試食による一次審査、二次審査を経て、最終の試食審査では「味」「製法」「デザイン」など細かな100以上のチェック項目に基づき公正・中立な審査を行い、点数によりグランプリ、金賞、銀賞、銅賞が決定します。評価は絶対評価で、90点～100点を取得すると最高賞である「グランプリ」が授与されます。

■グランプリ受賞理由 ～ 審査員（フードアナリスト）から評価されたポイント ～

塩キャラメル風味の香ばしさと、しっとりとした生地、ザラメの食感を組み合わせた点が高く評価されました。東京土産としての完成度の高さが際立っており、開封時に広がる甘い香りや、程よい甘さとほろ苦さ、塩味のバランスが支持されています。

■グランプリ受賞記念：ECサイト「送料無料」＆「レビュー投稿」キャンペーン

キャンペーン期間：2026年3月16日(月）～3月31日（火）まで

当社ECサイト「JR-Crossフーズモール」JRE MALL店および楽天市場店では、ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞を記念し、2026年3月31日受注分まで1本タイプの「東京駅赤レンガパウンドケーキ」をはじめとした十日町すこやかファクトリーのお菓子の送料無料キャンペーンを実施します！また、期間中お買い上げのお客さまにレビュー投稿をいただきますと、次回3,000円以上のお買い物で使用できる600円OFFクーポンを差し上げます。

ECサイト ： JRE MALL 「JR-Cross フーズモール(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s010/s010-100003?utm_source=shopnews_s010&utm_medium=email&utm_campaign=pr20260316)」

楽天市場 「JR-Cross フーズモール(https://item.rakuten.co.jp/jr-foods/r1303/)」

■グランプリ受賞記念：TOIRO【official】 Xフォロー＆リポストキャンペーン

JRE MALL楽天市場商品名：東京駅赤レンガパウンドケーキ 1本 1,380円(税込)

3/12（スイーツの日）にTOIRO【official】SNS（X、Instagram)を始動！ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞を記念し、赤レンガパウンドケーキ 1piece(5個詰め合わせ)が抽選で２0名さまに当たる、Ｘフォロー＆リポストキャンペーンを実施します！

●応募方法

１. 「TOIRO【official】」Xアカウント（@toiro_2024(https://x.com/toiro_2024))をフォローし

２. 3月１９日（木）～３月２６日（木）の期間中に

３. キャンペーン投稿をリポスト

Xアカウント

※キャンペーンの詳細については、後日ＴＯＩＲＯ【official】Ｘにて発信するポストをご確認ください

※写真はイメージです

※こちらはキャンペーン用仕様です

■十日町すこやかファクトリーについて

ＪＲ東日本グループの地域活性化の取り組みの一環として新潟県十日町市に2014年9月に開業した食品工場です。

小麦・卵・乳成分を含む食材を使用しないアレルギー対応専用ラインでは、高度な技術力を持つ、(株)タカキベーカリーの技術指導のもと、ブランド米として名高い新潟県十日町産魚沼コシヒカリの米粉と、豆乳を使ったケーキを製造しています。

また焼菓子ラインでは、新幹線「グランクラス」向けに東日本地域の素材を使用したパウンドケーキや、ヴィーガン認証を取得した米粉クッキーなどを製造しております。

また、十日町市のふるさと納税返礼品にも採用いただいております。

＜株式会社JR東日本クロスステーションについて＞

（一社）十日町市観光協会提供

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。