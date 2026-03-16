【ホテルメトロポリタン エドモント】プラレールの巨大ジオラマや、鉄道・ホテルのお仕事体験コーナーも！「ゴールデンウィーク ファミリーフェスタ2026」開催

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）では、5 月2 日、3 日の2 日間、鉄道にまつわる様々な企画を体験できる「ゴールデンウィーク ファミリーフェスタ2026」を宴会場にて開催します。

「ゴールデンウィーク ファミリーフェスタ2026」イメージ写真

長さ7.2m×幅3.6m のプラレール（発売元：株式会社タカラトミー）の巨大ジオラマ展示や、持参したプラレールで自由に遊べる「プラレールであそぼう」コーナー、新幹線の20 分の1 スケールの精巧な模型の展示、本物の駅長さんと一緒に楽しめる「駅のお仕事体験」、景品付きの鉄道シールラリーなどの充実の鉄道イベントで、お子様から大人までご満足いただける内容です。また、毎回好評のホテルのパティシエに教わりながらデザートを仕上げる「ちびっ子パティシエ体験」を今回も実施。お食事はホテル特製のローストビーフ(数量限定)や、カレーや唐揚げ、ポテトフライなどのお子様に人気の料理もブッフェ形式で提供。楽しさいっぱい、お腹もいっぱいで、ゴールデンウィークの楽しい思い出作りにぴったりのイベントです。

「ゴールデンウィーク ファミリーフェスタ2026」概要

■ 日程：5 月2 日（土）・3 日（日）11:00～15:00（受付開始10:30）

■ 会場：ホテルメトロポリタン エドモント 宴会場

■ 料金（税サ込）：

大人 \11,000 (入場料+ローストビーフ引換券)

お子様（3～12 歳） \5,500 (入場料+鉄道シールラリー台紙)

（1～2 歳） \1,000 (入場料+ 鉄道シールラリー台紙)

■ 申込み（事前申込制）：3 月19 日（木）12:00 より申込み受付開始

○ホテルWebサイト https://edmont.metropolitan.jp/banquet/plan/plan/gw_family_event.html

○電話 03-3237-1101 宴会予約

イベント内容

◇ゴールデンウィーク限定イベント「イリュージョンマジックショー」

マジシャン塚原ゆうき＆松本奏太郎による、大迫力のイリュージョンマジックショーをご家族で是非お楽しみください。

「イリュージョンマジックショー」◇「プラレール」の巨大ジオラマ展示・「プラレールであそぼう」コーナー

会場内に「プラレール」のジオラマ(長さ7.2m×幅3.6m)を展示。緻密ながらも迫力ある走行をご覧いただけます。また、ご自身で持参したプラレールで自由に遊べる「プラレールであそぼう」コーナーもご用意いたします。

「プラレール」の巨大ジオラマ展示「プラレールであそぼう」コーナー◇本物の駅長さんと一緒に！「駅長制服で記念撮影&駅のお仕事体験」コーナー

本物の駅長さんや駅員さんと一緒に、子供駅長制服を着てフォトパネルでの記念撮影や、オリジナル缶バッジ作成体験など、駅のお仕事体験や素敵な思い出作りをお楽しみいただけます。

駅長制服を着て記念撮影♪自分だけのオリジナル缶バッジが作れるよ♪◇鉄道模型の走行展示コーナー

E5系、E6系、E7系、E8系新幹線の各先頭車の20分の1スケールの模型を展示します。

E5系、E6系、E7系、E8系新幹線の20分の1のスケールの模様が登場！◇「JEMAPS」体験コーナー

大空をゆっくりと流れる雲から地上を眺めるように、列車の動きをお楽しみいただきながら、JR東日本の鉄道輸送を支えるシステムに親子で触れていただきます。

「JEMAPS」体験コーナー◇大船渡コーナー

BRTおよび気仙沼線、大船渡線沿線の復興を象徴するキャラクター「おっぽくん」の展示をはじめ、大船渡地域の魅力をお伝えするコーナーです。

◇フォトスポット

山手線の先頭車をかたどった大型の顔出しフォトパネルをご用意。

ご家族で記念撮影をお楽しみいただけます。

◇鉄道シールラリー

会場内の全コーナーを周ってシールを集めたお子様全員に、修了証と景品をプレゼントいたします。

◇ホテルのお仕事体験！ちびっ子パティシエ体験

毎回大人気の体験コーナー。パティシエと一緒にデザートを完成していただきます。

◆プラレールについて

「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は、2024年に発売65周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で、3世代にわたって愛されているブランドです。象徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計され、この規格は60年以上経った今でも変わっていません。日本国内ではこれまでに、累計2,083種類、1億9,140万個以上を販売しています（2024年12月末現在）。

公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/plarail/(http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/)



協力 東日本旅客鉄道株式会社

(C) TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

JR東日本商品化許諾済

※今後の状況により、イベント内容を変更する場合がございます。※写真はイメージです。

◎ご予約・お問合せ(読者)：Tel. 03-3237-1101 宴会予約まで

https://edmont.metropolitan.jp/banquet/plan/plan/gw_family_event.html