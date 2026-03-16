埼玉県産武州和牛と春の味覚を味わう「三春懐石」を2026年3月17日(火)より販売開始いたします。【ロイヤルパインズホテル浦和5F 日本料理 四季彩】
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和5F 日本料理 四季彩は、2026年3月17日(火)より「三春懐石」を販売開始いたします。蒸し鮑と山菜の天ぷらや、浅利の磯味噌汁、先付にも春の味覚をふんだんに使い、本鮪炙りや武州和牛三角ローストが味わえる春ならではの懐石となっております。全7品の春限定コース。彩り豊かな春野菜や山菜を魚介とともにご堪能ください。
～三春懐石～
【日程】2026年3月17日(火)～5月31(日)《水曜日定休・祝日営業》
【料金】お一人様 \12,100
【予約】Web予約フォームまたはお電話にてご予約承ります。
※表記税込価格にサービス料として10%を頂戴します。
ご予約フォーム
https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-shikisai/reserve
TEL：（048）827-1162（四季彩 直通）
武州和牛三角ロースト
蒸し鮑と山菜天婦羅
◆献立
【先 付】 新筍の玉〆 旬菜豆腐 蛍烏賊 菜の花 酢味噌
【吸物変】 じゃがいもすり流し 海老つみれ 芽ネギ
【造 里】 本鮪炙り 黄味卸 山葵大葉
【煮 物】 武州和牛三角ロースト 春蕪 蕗大名漬け いくら
【揚 物】 蒸し鮑と山菜天婦羅 桜塩
【食 事】 海鮮握り 浅利の磯味噌汁
【水菓子】 本日のデザート
※仕入れ状況により表記の料理内容、産地が異なる場合がございます。
日本料理「四季彩」料理長 木村 敦士
2019年 全国日本料理コンクール「現代日本料理部門」にて厚生労働省人材開発統括官賞受賞。
河豚調理師免許（東京都・埼玉県）所持。
◆日本料理 四季彩
住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 5F
営業時間：《水曜日定休・祝日営業》
ランチ
［平日］11:30～14:30
［土・日曜日・祝日］11:00～15:00（ラストオーダー 14:30）
ディナー
17:00～21:00（ラストオーダー 20:00）
～三春懐石～
https://www.royalpines.co.jp/restaurantplan/26490
ご予約フォーム
https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-shikisai/reserve
TEL：（048）827-1162（四季彩 直通）
【ロイヤルパインズホテル浦和】
ロイヤルパインズホテル浦和 外観
浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。
企業名：ロイヤルパインズホテル浦和
所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1
開業日：1999年（平成11年）10月7日
主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他
アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分
電話番号：048-827-1111（代表）
公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/