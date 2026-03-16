春を味わう、鎌倉山の季節限定メニュー。「春の海鮮と黒毛和牛ローストビーフの特撰コース」
創業から半世紀以上にわたり、最高品質のローストビーフで美食家たちを魅了し続ける「ローストビーフの店 鎌倉山」。この度、横浜スカイビル店にて、芽吹きの季節を彩る旬の海鮮と、当店が誇る伝統のローストビーフを一度にご堪能いただける「2026 春コース」を、3月中旬より期間限定で提供いたします。地上から見下ろす横浜の絶景とともに、心華やぐ春の美食体験をお約束いたします。
― 旬の海鮮と伝統のローストビーフを堪能する「鎌倉山 春の特撰コース」―
2026 春コース | 旬の海の恵みと、春の息吹を感じる珠玉の品々
目にも鮮やかな「旬の食材 盛合せオードブル」をはじめ、特有のほろ苦さが季節を告げる「稚鮎のから揚げ」をご用意しました。 温菜となる「ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て」は、貝の滋味深い出汁と桜鯛の旨み、春キャベツの甘みが調和した奥深い味わいです。春の魚介が織りなす味わいの後は、メインとなるローストビーフを心ゆくまでお愉しみください。
― 春の海の恵みを散りばめた「旬の食材 盛合せオードブル」―
― 春のほろ苦さを味わう「稚鮎のから揚げ」―
― ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て ―
香り立つ温もりとともに味わう、黒毛和牛ローストビーフ
熟練の技で、丁寧に香り高く焼き上げる厳選黒毛和牛のローストビーフ。
目の前で一枚ずつスライスし、温かな特製ソースで仕上げるその一皿。
香ばしさとやわらかさが際立つ、ここでしか味わえない鎌倉山の逸品です。
― 目の前で一枚ずつスライスされる厳選黒毛和牛のローストビーフ ―
― シェフがテーブルで丁寧に仕上げるその一皿 ―
【 2026 鎌倉山 春の特撰コース 】
▶ 春限定コース：お一人様 \15,400（税込）
※別途サービス料12％を頂戴いたします
※3日前までのご予約をお願いいたします
◆ 旬の食材 盛合せオードブル
◆ 稚鮎のから揚げ
◆ ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て
◆ 黒毛和牛ロース肉のローストビーフ
※差額を頂戴しヒレ肉に変更も承ります
◆ サラダ
◆ デザート（ワゴンサービス）
◆ 食後のお飲み物
詳しくは、こちらより :
https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-dinner/
【 ワインペアリングセレクション 】
黒毛和牛尽くしコースをさらに引き立てる、春だけのワインペアリングセレクションもご用意しております。Mr.Jimmy がセレクトした、季節感あふれる特別なペアリング体験をお楽しみください。
◆ 3 Glass \7,150（税込・サービス料別途）
◆ 4 Glass \8,800（税込・サービス料別途）
▶︎ワインペアリング 2026 spring：こちらより (https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-winePairing/)
― 黒毛和牛尽くしとワインが奏でる、この春だけの美食体験 ―
ワインペアリング 2026 Spring :
https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-winePairing/
【 横浜スカイビル店 | 空間・おもてなし 】
- 全席窓側 -
レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。
広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。
- ご会食向け個室 -
最大24名様まで着席可能な、ゆとりある優雅な個室から、
2名様よりご利用いただける、横浜の眺望を楽しめる窓景豊かな個室まで。
ご用途や人数に応じて、多彩なお部屋をご用意しております。
ご家族の集まりやご接待、ご会食の場として、ぜひご利用ください。
- 横浜駅直結 -
悪天候でも安心のアクセス。提携駐車場もございます。
― 横浜スカイビル レストランフロア最上階から望む、地上130mの絶景 ―
開放感に満ちた、広々としたダイニング空間 ―
大切な方とのご会食やご接待に、最高のおもてなしを―
ご家族の集まりやご接待に。落ち着いた優雅な個室 ―
全席窓側。横浜の眺望を望む、特等席でのお食事体験 ―
焼きたての温もりと香り、目の前で寧にスライス―
ワゴンサービスでお届けする季節のデザート―
【 横浜スカイビル店 | ご予約・店舗情報 】
ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店
住所：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29階
電話：045-442-0600
営業時間：11:30～22:30
ランチ：11:30～14:00 / L.O.
ディナー：17:00～21:00 / L.O.
個室：3部屋 / \6,600～
定休日：年中無休 / 元旦のみお休みとさせて頂きます
ご予約：事前のご予約をお願い致します
▶︎ 公式サイト：https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/
▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/
詳しくは、こちらより :
https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/
春の門出を祝う、至福のサーロイン。
大切な方の門出を祝う特別な贈り物に、 鎌倉山のサーロインローストビーフを。
厳選した黒毛和牛の とろけるような脂の甘みと濃厚な旨味が、春のお祝いの席を華やかに彩ります。
1971年創業の伝統が息づく、記憶に残る美食体験を。
お祝いの真心が伝わりますよう、贈り物にふさわしい 高級感あふれる化粧箱でお届けします。
商品の詳細・ご購入はこちらより▼
https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.htm
l― 想いが伝わる鎌倉山のローストビーフ ―
ご購入は、こちらより :
https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.htm
【 ローストビーフの店 鎌倉山 本店 】
創業 1971年 - 鎌倉の自然に抱かれた美食の迎賓館 -
厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン
▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/
▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/
― 洗練された技と上質な粋、四季の風情が優美に息づく鎌倉山 ―
【 鎌倉山ブライダル 】
鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。
自然美と美食に包まれた、特別な一日を。
▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/bridal/
― 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング ―
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野
電話：0466-22-8586 メールアドレス：soumu@roastbeef.jp