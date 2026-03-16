春を味わう、鎌倉山の季節限定メニュー。「春の海鮮と黒毛和牛ローストビーフの特撰コース」

株式会社レストラン鎌倉山

創業から半世紀以上にわたり、最高品質のローストビーフで美食家たちを魅了し続ける「ローストビーフの店 鎌倉山」。この度、横浜スカイビル店にて、芽吹きの季節を彩る旬の海鮮と、当店が誇る伝統のローストビーフを一度にご堪能いただける「2026 春コース」を、3月中旬より期間限定で提供いたします。地上から見下ろす横浜の絶景とともに、心華やぐ春の美食体験をお約束いたします。

― 旬の海鮮と伝統のローストビーフを堪能する「鎌倉山 春の特撰コース」―2026 春コース | 旬の海の恵みと、春の息吹を感じる珠玉の品々

目にも鮮やかな「旬の食材 盛合せオードブル」をはじめ、特有のほろ苦さが季節を告げる「稚鮎のから揚げ」をご用意しました。 温菜となる「ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て」は、貝の滋味深い出汁と桜鯛の旨み、春キャベツの甘みが調和した奥深い味わいです。春の魚介が織りなす味わいの後は、メインとなるローストビーフを心ゆくまでお愉しみください。

― 春の海の恵みを散りばめた「旬の食材 盛合せオードブル」―― 春のほろ苦さを味わう「稚鮎のから揚げ」―― ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て ―香り立つ温もりとともに味わう、黒毛和牛ローストビーフ

熟練の技で、丁寧に香り高く焼き上げる厳選黒毛和牛のローストビーフ。

目の前で一枚ずつスライスし、温かな特製ソースで仕上げるその一皿。

香ばしさとやわらかさが際立つ、ここでしか味わえない鎌倉山の逸品です。

【 2026 鎌倉山 春の特撰コース 】

― 目の前で一枚ずつスライスされる厳選黒毛和牛のローストビーフ ―― シェフがテーブルで丁寧に仕上げるその一皿 ―

▶ 春限定コース：お一人様 \15,400（税込）

※別途サービス料12％を頂戴いたします

※3日前までのご予約をお願いいたします

◆ 旬の食材 盛合せオードブル

◆ 稚鮎のから揚げ

◆ ハマグリと桜鯛、春キャベツのマリニエール仕立て

◆ 黒毛和牛ロース肉のローストビーフ

※差額を頂戴しヒレ肉に変更も承ります

◆ サラダ

◆ デザート（ワゴンサービス）

◆ 食後のお飲み物

詳しくは、こちらより :https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-dinner/

【 ワインペアリングセレクション 】

黒毛和牛尽くしコースをさらに引き立てる、春だけのワインペアリングセレクションもご用意しております。Mr.Jimmy がセレクトした、季節感あふれる特別なペアリング体験をお楽しみください。

◆ 3 Glass \7,150（税込・サービス料別途）

◆ 4 Glass \8,800（税込・サービス料別途）

▶︎ワインペアリング 2026 spring：こちらより (https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-winePairing/)

― 黒毛和牛尽くしとワインが奏でる、この春だけの美食体験 ―ワインペアリング 2026 Spring :https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-03-winePairing/

【 横浜スカイビル店 | 空間・おもてなし 】

- 全席窓側 -

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

- ご会食向け個室 -

最大24名様まで着席可能な、ゆとりある優雅な個室から、

2名様よりご利用いただける、横浜の眺望を楽しめる窓景豊かな個室まで。

ご用途や人数に応じて、多彩なお部屋をご用意しております。

ご家族の集まりやご接待、ご会食の場として、ぜひご利用ください。

- 横浜駅直結 -

悪天候でも安心のアクセス。提携駐車場もございます。

― 横浜スカイビル レストランフロア最上階から望む、地上130mの絶景 ―開放感に満ちた、広々としたダイニング空間 ―大切な方とのご会食やご接待に、最高のおもてなしを―ご家族の集まりやご接待に。落ち着いた優雅な個室 ―全席窓側。横浜の眺望を望む、特等席でのお食事体験 ―焼きたての温もりと香り、目の前で寧にスライス―ワゴンサービスでお届けする季節のデザート―【 横浜スカイビル店 | ご予約・店舗情報 】

ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店

住所：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29階

電話：045-442-0600

営業時間：11:30～22:30

ランチ：11:30～14:00 / L.O.

ディナー：17:00～21:00 / L.O.

個室：3部屋 / \6,600～

定休日：年中無休 / 元旦のみお休みとさせて頂きます

ご予約：事前のご予約をお願い致します

▶︎ 公式サイト：https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/

▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

春の門出を祝う、至福のサーロイン。

詳しくは、こちらより :https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/

大切な方の門出を祝う特別な贈り物に、 鎌倉山のサーロインローストビーフを。

厳選した黒毛和牛の とろけるような脂の甘みと濃厚な旨味が、春のお祝いの席を華やかに彩ります。

1971年創業の伝統が息づく、記憶に残る美食体験を。

お祝いの真心が伝わりますよう、贈り物にふさわしい 高級感あふれる化粧箱でお届けします。

商品の詳細・ご購入はこちらより▼

https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.htm

【 ローストビーフの店 鎌倉山 本店 】

l― 想いが伝わる鎌倉山のローストビーフ ―ご購入は、こちらより :https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.htm

創業 1971年 - 鎌倉の自然に抱かれた美食の迎賓館 -

厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン

▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/

▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

【 鎌倉山ブライダル 】

― 洗練された技と上質な粋、四季の風情が優美に息づく鎌倉山 ―

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。

自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/bridal/

― 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング ―

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野

電話：0466-22-8586 メールアドレス：soumu@roastbeef.jp