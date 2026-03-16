国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業」総括ウェビナーに、Hacobu 執行役員CSO 佐藤 健次が登壇

株式会社Hacobu

2026年3月25日に開催される、国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業」 総括ウェビナーに、Hacobu 執行役員CSO 佐藤 健次が登壇いたします。

国土交通省では、物流施設における自動化・機械化・デジタル化の優れた取組について、システムの構築や自動化機器の導入等への支援を行うことにより、物流施設におけるDXの強力な推進を図るため、「物流施設におけるDX推進実証事業」を実施してきました。

事業の総括及び啓発を目的として、有識者や一部の採択事業者を交えたウェビナー（Webセミナー）を開催し、 採択事例の効果検証や意見交換を行います。

こちらのウェビナーにおいて、佐藤は有識者として、意見交換に参加します。

開催概要

開催日時：2025年3月25日、15:30～17:00

場所：オンライン

ウェビナーURL：https://peatix.com/event/4925262

登壇者の紹介

Hacobu 執行役員CSO 佐藤 健次

2008年アクセンチュアにおいて、サプライチェーングループのマネージングディレクター就任。数多くのサプライチェーン改革プロジェクトをリード。2012年よりウォルマートジャパン/西友にて、eCommerce SCM、補充事業、物流‧輸送事業、BPR（全社構造 改革）の責任者を歴任。ウォルマートジャパン/西友の物流責任者として、各国のリーダーおよびパートナーと物流革新を推進。2019年株式会社Hacobu に参画。

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア