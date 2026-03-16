もう、お弁当クロスは「結ばない」。累計18万枚突破のKEYUCA「巻くだけ保冷クロス」に新デザイン！わっぱ弁当に合う和柄など春の新作が登場

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、発売以来「結ぶ手間がない」「保冷もできて便利」とSNSや店頭で大好評を博している「巻くだけ保冷クロス」の新デザインを、2026年3月7日（土）に発売いたしました。

もう、お弁当クロスは「結ばない」。忙しい朝をラクにする、機能派ランチアイテム

春は進学や就職、異動などでお弁当生活をスタートさせる方が多い季節です。 KEYUCAでは、「もう、お弁当クロスは結ばない」という新習慣で忙しい朝の準備を少しでもラクに、そしてランチタイムをより楽しく過ごしていただくために、人気シリーズ「巻くだけ保冷クロス」から、多様なスタイルに合う新柄・新色をラインナップに追加いたしました。

今回は、根強い人気の「食洗機・電子レンジ対応【山中塗】天然木わっぱ 」に馴染むモダンな和柄（豆絞・染）と、1枚で2つの表情が楽しめるバイカラー仕様のストライプ＆チェック柄を展開。バイカラー仕様のストライプ＆チェック柄は半分に折るとランチョンマットとしても使え、1枚で2つの柄が楽しめる仕様になっています。

機能性だけでなく、毎日のランチタイムを彩るデザイン性にもこだわり、忙しい朝に心のゆとりを届けます。

新デザインのラインアップ

・わっぱ弁当を引き立てる「和柄」シリーズ。

天然木の風合いにマッチする落ち着いたカラーです。

カラー：豆絞（ブルー）、豆絞（ピンク）、染（ネイビー）

・1枚で2つの柄が楽しめるバイカラー仕様の「ストライプ＆チェック」シリーズ。

広げれば華やかなランチョンマットとしても活躍します。

カラー：グリーン、ピンク、ダークグレー

バイカラー仕様のストライプ＆チェック柄は半分に折るとランチョンマットとしても使え、1枚で2つの柄が楽しめる仕様になっています。

「巻くだけ保冷クロス」結ばずピタッと密着。保冷・吸水で結露も安心。

気分に合わせて色替えできるバイカラー

・結ばずピタッと密着。どんな形も一瞬で包める

特殊なマイクロファイバーの繊維構造により、布同士を重ねるだけでくっつきます。タテ型のお弁当箱やペットボトル、おにぎり、バナナなど、物のかたちに合わせて自由自在に包むことができます。

・保冷・吸水で結露も安心

内側にアルミ蒸着フィルムを縫い付けており、保冷剤と一緒にお弁当箱などを包むことで保冷もできます。マイクロファイバーが結露を吸収するため、バッグの中が濡れる心配もありません。

内側にはアルミ蒸着フィルム

・洗濯ネットに入れて洗えて、マルチに活躍

汚れても自宅で洗濯ネットに入れて洗濯機で洗濯できるため、毎日清潔に使用可能。保冷バッグを持ち歩くほどではない「ちょっとした保冷」や、エコバッグ内の冷凍食品の保護にも最適です。使わないときはハンカチのように畳んでコンパクトに持ち歩けるのも魅力の1つです。

「巻くだけでピタッと簡単に包める」マイクロファイバーの繊維構造について

洗濯ネットに入れて洗濯可能物の形に合わせて包めます

特殊な繊維構造のマイクロファイバーによって、クロスの表面と裏面を重ねることでくっつく機能性を活かし、「巻くだけ保冷クロス」を開発しました。

左図がクロス表面の繊維と裏面の繊維が絡まる構造を表したものです。2Lの水が入ったペットボトルを保持できるほどの密着力です。

※左写真は密着度を表現するためのものですので、実際に中身を包んだ状態で生地の端を持ち上げないでください。

商品概要

商品名 ：巻くだけ保冷クロス

価格 ： 1,089円（税込）

発売日 ：2026年3月7日（土）

サイズ：約42×42cm

カラー：豆絞（ブルー）、豆絞（ピンク）、染（ネイビー）、ストライプ&チェック（グリーン）、ストライプ&チェック（ピンク）、ストライプ&チェック（ダークグレー）、ラベンダー、ライトブルー

素材：豆絞（ブルー）、豆絞（ピンク）、染（ネイビー）、ストライプ&チェック（グリーン）、ストライプ&チェック（ピンク）、ストライプ&チェック（ダークグレー）：本体＝ポリエステル100％／内面＝ポリプロピレン100％（アルミ蒸着フィルム）

ラベンダー、ライトブルー：本体＝ポリエステル100％／内面＝ポリエステル57％、ポリプロピレン43％アルミ蒸着フィルム）

生産国：中国

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4801265&cat=110002001

商品名 ：巻くだけ保冷クロス 30×30cm

価格 ：979円（税込）

発売日 ：発売中

サイズ：約30×30cm

カラー：ダークグレー、ミスト（ライトブルー）、ミスト（グリーン）、グリーン（レース）、ネイビー（レース）

素材：ダークグレー、ミスト（ライトブルー）、ミスト（グリーン）：本体＝ポリエステル100％／内面＝ポリエステル57％、ポリプロピレン43％アルミ蒸着フィルム）グリーン（レース）、ネイビー（レース）：本体＝ポリエステル100％／内面＝ポリプロピレン100％（アルミ蒸着フィルム）

生産国：中国

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4801265&cat=110002001

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp