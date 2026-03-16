SOPHIA 松岡充、小嶋花梨(元NMB48キャプテン)、谷口キヨコがお昼の顔に。新ワイド番組 『iDoBuddy(イドバディ)』　4月1日（水）スタート！！

株式会社エフエム大阪

FM大阪は、2026年春の番組改編において、お昼のワイド番組をリニューアル。

関西にゆかりのあるパーソナリティを迎えた新番組『iDoBuddy（イドバディ）』を、2026年4月1日（水）よりスタートします。

リスナーの日常に寄り添い、言葉と音楽でつながる＜新しいFM大阪のお昼＞をお届けします。

【番組概要】

タイトル： 『iDoBuddy（イドバディ）』

放送局 ： FM大阪（85.1MHz）

放送時間： 2026年4月1日（水）より 毎週月曜～木曜11:30～15:00

パーソナリティ：

月曜・火曜 谷口キヨコ

水曜 松岡充（SOPHIA）

木曜 小嶋花梨

radiko： https://radiko.jp/#!/ts/FMO/20260401113000

（放送日時の１週間前から有効になるリンクです）

メッセージ受付：https://fmosaka.futureartist.net/enquete/358282

関西でラジオパーソナリティとして活躍し続けている谷口キヨコをはじめ、SOPHIAのボーカルであり俳優としても長年第一線で活躍している松岡充、昨年NMB48を卒業し関西を拠点にタレントとして活躍中の小嶋花梨がパーソナリティを担当します。

iDoBuddy(イドバディ) とは？

番組タイトル『iDoBuddy』は、みんなが気軽に集まり話したいことを話す井戸端会議のような場であり、リスナーのお昼の相棒（Buddy）でありたいという思いを込めました。

同じ時間を過ごすリスナー同士が言葉を交わし、ちょっといい時間、ちょっといい明日へとつながるお昼。

日々の生活に寄り添う話題や、心地よい音楽とともに、みんなの声が集まる時間をお届けします。

“ひとりじゃない昼、iDoBuddy。今日も井戸端、ひらいてます。”

初回4/1(水)は水曜日担当の松岡充

松岡充はデビュー前から今日に至る32年のキャリアの中で、全国各所のラジオパーソナリティも長年務めてきた実績を持ち、この度のFM大阪リニューアルにあたり、満を持して初のワイド番組生放送を担当します。

昨年、デビュー30周年に大阪・門真市ふるさと大使(愛称：門真の「街」大使)に就任したばかりの松岡充。地元大阪への愛をラジオにのせながら、リアルな言葉でリスナーに想いを届け、FM大阪のお昼を盛り上げていきます。

＜松岡充 からのメッセージ＞

SOPHIA 松岡充です。僕はラジオで育ちました。

多感な10代に、

ラジオで、心を揺さぶる音楽に魅了され、

ラジオで、人は誰もそれぞれの場所で必死で生きている事を知り、

ラジオで、悲しみの中から抜け出す方法を知り、

ラジオで、人を愛する切なさを学びました。

時代が進化して行けば行く程、

ラジオの様な人肌を感じられるメディアは不可欠になります。

温かく、完璧ではなく、時には厳しく、

そして、突き放さない、求める人が安心して

居られる場所の様な、番組で皆さんをお待ちしたいと思います。

FM大阪 iDoBuddy（イドバディ）4月1日（水）スタートです。

番組でお待ちしてますね。

＜ 谷口キヨコ からのメッセージ＞

「こんにちは、FM大阪 iDoBuddy 谷口キヨコです！」

4月からこうしてリスナーさんにご挨拶できる期待感で、ワクワクしています。

お昼のこの時間にリスナーさんはどんなことをして聞いてくれてはるんかなぁ…どんな曲が聞きたいんかなぁ…どんな情報をほしいと思ってはるんかなぁ…ひっくるめて、どうしたらリスナーさんは楽しんでくれはるかなぁ。それを常に思いながら、私たちはラジオを作っています。

私たちの創意工夫が、リスナーさんの思いと交差する瞬間、そしてその思いがかさなり、続いていき、ラジオを通して『日常にある小さな小さな絆』になりますように。

そうなるように願いをこめてiDoBuddyというラジオを作っていきます。

＜小嶋花梨 からのメッセージ＞

この春から『iDoBuddy』で木曜日を担当することになりました、小嶋花梨です。

アイドルとして活動してきた時間を経て、気づけば今年で27歳。最近は仕事や生活、そして自分の人生と、以前よりもじっくり向き合うようになりました。



ラジオは、 ありのままでいられる場所だと思っています。私も背伸びをせず、自然体のままで、リスナーの皆さんとお話しするような感覚で番組をお届けできたら嬉しいです。



そして私自身も、リスナーの皆さんの日常や言葉から、沢山のことを学びながら成長していきたいです。



『iDoBuddy』が皆さんの日常の中で、ふっと肩の力が抜けたり、くすっと笑えるお昼の時間になりますように！