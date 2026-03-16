プロポーズの聖地・みなとみらいで叶える最高のサプライズ。横浜ベイホテル東急、二人きりでフルコースを味わう高層階確約の宿泊プランを新発売！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

横浜ベイホテル東急(横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午)では、プロポーズや記念日向けの新宿泊プラン「Love Story Stay」を発売、2026年3月16日(月)より予約受付を開始いたします。

高層階確約「Yokohamaフロア」の、2タイプのお部屋のいずれかへ宿泊し、インルームダイニング（ルームサービス）のフルコースディナーと、オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）での朝食ブッフェをセットにいたしました。

ディナーのデザートには、30文字までのお好きなメッセージを入れられる、本プラン限定のハート型プラケットがついたショートケーキも。特典にはミニブーケをご用意し、大切な想いを伝えられるように横浜ベイホテル東急がお手伝いいたします。

プロポーズでのご利用も多い当ホテルでは、1日1組限定でスイートルームでのお食事に加え、ダズンローズ（薔薇12輪）などの特典がついた宿泊プランを販売していますが、本プランでは、お部屋タイプの選択や限定特典など幅広いニーズにお応えし、より多くの皆さまにお選びいただけるように考案いたしました。

お部屋のバルコニーからは、みなとみらいの美しい街並みや横浜港の景色を一望。お2人の大切な記念日を彩る高層階ならではの眺望とともに、特別な時間をお過ごしください。

【新宿泊プラン「Love Story Stay」内容】※3日前までに要予約

バルコニーからの眺望イメージ詳細を見る :https://ybht.co.jp/stay/plan/LoveStoryStay.php

■期間 ： 2026年4月1日（水）より※3月16日（月）よりご予約受付開始。

■客室 ： 高層階確約Yokohamaフロア（20～22階）

※Yokohamaフロア ツイン ベイビュー（*1）または、

Yokohamaフロア キング ベイビュー（*2）よりお選びいただけます。（いずれもバルコニー付き）

(*1)Yokohamaフロア ツイン ベイビュー(*2)Yokohamaフロア キング ベイビュー

■料金 ： お1人さま\35,150～（1室2名さまご利用）

※表示料金はサービス料・税金が含まれております。

また、参考料金となり、お日にちにより変動いたします

■お食事 ：

・「インルームダイニング」（ルームサービス）フルコースディナー

オードブル・魚料理・肉料理・デザート（*3）・コーヒーまたは紅茶

（*3）ハート型プラケット付きショートケーキ（直径10cm）、ご希望のメッセージ（30文字まで）をお入れいたします

・オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）朝食ブッフェ

■特典 ： オリジナルミニブーケ

ミニブーケ(*3)ショートケーキ (直径10cm)オールデイダイニング「カフェ トスカ」内観

※写真はイメージです

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

「横浜ベイホテル東急」の概要

みなとみらい地区の中心に位置し、みなとみらい駅からは徒歩約１分。

ほとんどの客室にバルコニーを擁し、港の風を感じながら横浜ベイブリッジや大観覧車などの景色を楽しめ、”アーバンオアシス”のコンセプトのもと、シンプルで落ち着きのあるインテリアでゆったりとお過ごしいただけます。

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番7号

開業日 1997年8月7日

建物概要 地上25階、地下3階、敷地面積：44,406平方メートル ／延床面積：62,085平方メートル

営業施設 客室480室（収容人員979名）、宴会場 11、 レストラン＆バー 6

［お客さまのお問い合わせ先］

横浜ベイホテル東急

宿泊予約（10:00～18:00）

045-682-2251