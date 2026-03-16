グループ結成8周年記念！VRアイドル「えのぐ」の限定グッズが必ず当たる“ハズレなし”オンラインくじが登場！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、VRアイドルえのぐのオリジナルグッズが必ず当たる『えのぐ グループ結成8周年記念スクラッチ』を、2026年3月16日(月)18:00より販売開始いたします。

本スクラッチは、VRアイドルえのぐのグループ結成8周年を記念した特別企画です。

結成8周年を祝うイベントに参加するドレス姿のえのぐをイメージした描き下ろしイラストを制作。ここでしか手に入らない限定デザインで、記念グッズをラインナップしました。

ぜひこの機会に、8周年記念ならではの限定グッズをお手元にお迎えください。

えのぐ グループ結成8周年記念スクラッチ

＜CHETスクラッチ＞

販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/enogu8th

＜販売期間＞

開始：2026年3月16日(月) 18:00

終了：2026年4月4日(土) 23:59

＜販売価格＞

1回 990円（税込）

＜賞品詳細＞

S賞：描き下ろしイラストのアクリルアート♪

A賞：使うもよし、飾るもよし！マイクロファイバークロス

B賞：花束がアクセント✿全身アクリルスタンド

C賞：連結できるキュートなチャーム

D賞：推し活の相棒丸缶バッチ

E賞：記念デザイン L版ブロマイド

えのぐ / プロフィール

「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。

公式HP：https://www.enogullc.com/

公式X：https://x.com/rbc_geino

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

CHETスクラッチについて

CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。

在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。

CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store

CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

CHET Marketingでは、CHETスクラッチなどVTuber様と様々な取組みを行なっております。

グッズ化やビジネス化など、提携希望のVTuberの皆様は以下よりお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

メールアドレス：chetarx@chet.co.jp

LINE：https://lin.ee/LhGVtoa

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp