（確報版）27卒学生の3月時点の就職意識調査

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、3月１日時点での就職意識などについて調査しました。（調査期間：2026年3月1日～5日、回答数：1,033人）

＜＜ 主な内容 ＞＞

１．エントリー社数と会社説明会の参加社数 ・・・図表１

○一人あたりのエントリー社数の平均は17.6社。前年同期（19.5社）より約2社減

２．新たな企業の説明会に求めること

○会場型は、「社員と話せる場が設けられている」が最多、次点は「選考情報が得られる」

○オンライン形式は、「選考情報が得られる」「部門・職種の詳細が聞ける」の順

３．解禁時の志望業界 ・・・図表２

○1位「インターネットサービス」、2位「銀行」、3位「情報処理・ソフトウエア」

４．選考試験の受験状況

○ES提出、筆記試験、面接試験とも8割が経験。最終面接は6割強が経験

５．3月1日現在の内定状況（※） ・・・図表３

○内定率は51.7％。広報解禁のタイミングで5割を上回るのは初めて

○就職先を決定し活動を終了したのはモニター全体の11.1％

６．就職活動継続学生の動向

○就職活動を終えたい時期は、今年も選考解禁後の「6月後半」が最多（17.1％）

７．希望する初任給額 ・・・図表４

○最低限必要な額は平均24.2万円、好条件と感じる金額は平均29.1万円。毎年1万円上昇

８．初期配属確約採用の影響度 ・・・図表５

○配属エリアが「決まっていないと内定を承諾できない」が3割超。5年前より大幅に増加

レポート：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/202603_gakuseichosa_kakuho.pdf

※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた ※「内定」には、内々定を含む

【調査概要】

調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）

回答者数 ： 1,033人（文系男子205人、文系女子486人、理系男子183人、理系女子159人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年3月1日～5日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. エントリー社数と会社説明会の参加社数

図表２. 解禁時の志望業界

図表３. 3月1日現在の内定状況

図表４. 希望する初任給額

図表５. 初期配属確約採用の影響度