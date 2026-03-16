（確報版）27卒学生の3月時点の就職意識調査
株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、3月１日時点での就職意識などについて調査しました。（調査期間：2026年3月1日～5日、回答数：1,033人）
＜＜ 主な内容 ＞＞
１．エントリー社数と会社説明会の参加社数 ・・・図表１
○一人あたりのエントリー社数の平均は17.6社。前年同期（19.5社）より約2社減
２．新たな企業の説明会に求めること
○会場型は、「社員と話せる場が設けられている」が最多、次点は「選考情報が得られる」
○オンライン形式は、「選考情報が得られる」「部門・職種の詳細が聞ける」の順
３．解禁時の志望業界 ・・・図表２
○1位「インターネットサービス」、2位「銀行」、3位「情報処理・ソフトウエア」
４．選考試験の受験状況
○ES提出、筆記試験、面接試験とも8割が経験。最終面接は6割強が経験
５．3月1日現在の内定状況（※） ・・・図表３
○内定率は51.7％。広報解禁のタイミングで5割を上回るのは初めて
○就職先を決定し活動を終了したのはモニター全体の11.1％
６．就職活動継続学生の動向
○就職活動を終えたい時期は、今年も選考解禁後の「6月後半」が最多（17.1％）
７．希望する初任給額 ・・・図表４
○最低限必要な額は平均24.2万円、好条件と感じる金額は平均29.1万円。毎年1万円上昇
８．初期配属確約採用の影響度 ・・・図表５
○配属エリアが「決まっていないと内定を承諾できない」が3割超。5年前より大幅に増加
レポート：
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/202603_gakuseichosa_kakuho.pdf
※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた ※「内定」には、内々定を含む
【調査概要】
調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）
回答者数 ： 1,033人（文系男子205人、文系女子486人、理系男子183人、理系女子159人）
調査方法 ： インターネット調査法
調査期間 ： 2026年3月1日～5日
サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027
調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ
図表１. エントリー社数と会社説明会の参加社数
図表２. 解禁時の志望業界
図表３. 3月1日現在の内定状況
図表４. 希望する初任給額
図表５. 初期配属確約採用の影響度