『アサヒよわない贅沢ぶどう』4月21日発売

アサヒビール株式会社



アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、果実そのものを搾ったフルーツサワーのようなノンアルコールカクテルテイスト飲料※1「よわない贅沢」ブランドから『アサヒよわない贅沢ぶどう』を4月21日に発売します。

『アサヒよわない贅沢ぶどう』は、ぶどうの華やかな香りと上品な果実の甘みが楽しめるアルコール分0.00％のノンアルコールカクテルテイスト飲料です。パッケージは、ぶどうのイラストを大きく描き、果実の味わいを表現しています。また「まるでフルーツサワー」と「ノンアルコール」と記載し、酔わずにフルーツサワーのような味わいが楽しめる魅力を訴求しています。

「よわない贅沢」は2025年4月に発売しました。果実そのものを搾ったような、すっきりとした甘すぎない味わいが特長で、既存のグレープフルーツと桃のフレーバーは、「フルーティーさ」や「果実感」が感じられると好評です。ノンアルコールチューハイ・カクテルテイスト飲料市場は拡大傾向が続き、2025年は前年比107％※2に伸長しています。こうした中、新たにぶどうフレーバーを展開することでお客さまの選択肢の拡大を図ります。

アサヒビールは、飲む人も飲まない人もお互いが尊重し合える社会の実現を目指し「スマートドリンキング（飲み方の多様性）」を提唱しています。本商品の発売を通じてお客さまに多様な選択肢を提案し、グループ理念“Asahi Group Philosophy”で掲げる「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」の実現を目指します。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1464_1_8e1cb808b687514209ff9c83967d8ba2.jpg?v=202603160251 ]

※1:ノンアルコールでサワーやカクテルのような味わいを楽しめる飲料の総称

※2: インテージSRI+ ノンアルコール飲料(チューハイ・カクテル・ワイン・梅酒・焼酎・その他テイスト)市場2025年1月1日～2025年12月31日 前年比(販売金額) 7業態（SM・CVS・酒DS・一般酒販店・業務用酒販店・DRUG・ホームセンター計）

■この商品は20歳以上の方の飲用を想定して開発しました。

■「よわない贅沢」ブランドサイト：https://www.asahibeer.co.jp/brand/y_zeitaku/

■「スマートドリンキング」サイト：https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/