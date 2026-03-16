全ての業種を対象に中小企業における設備（機械設備、ソフトウェア）の導入を支援します！～第１２回（令和８年度第１回）「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」募集開始～

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」を令和３年度から実施しています。この事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる、機械設備等の導入経費の一部を助成するものです。

このたび第１２回（令和８年度第１回）の募集を開始しますのでお知らせいたします。

また、令和８年度から助成事業説明会に加えて個別相談会を実施いたしますので、応募を検討されている方はぜひご活用ください。

本件は、「2050 東京戦略」を推進する取組です。

戦略１３ 産業「中小企業を支え、成長を支援」

【事業概要】

助成対象者

基準日（令和８年４月１日）現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり（個人にあっては都

内で開業届出をして事業を営んでいる者）、２年以上事業を継続している中小企業者等

助成対象業種

すべての業種

助成対象事業

【事業区分】以下のI～IIIのいずれかに該当する事業であること。

I 競争力強化

更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業

II 後継者チャレンジ

事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設

備を新たに導入する事業

III アップグレード促進

競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設

備を新たに導入する事業

助成対象期間

交付決定日の翌月１日から１年６ヶ月間（令和８年９月１日～最長令和１０年２月２９日）

助成対象経費

機械装置、器具備品、ソフトウェアの導入経費

設備設置場所

東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

（※都外設置の場合は、都内に本店があること）

助成率・助成額

【今後のスケジュール】

【助成金の申請受付】

【申請受付期間】令和8 年4 月２１日（火）から4 月３０日（木）１７時まで

申請受付は、国が提供する電子申請システム「J グランツ」にて受け付けます。

※申請方法等詳細は、３月１６日（月）以降に（公財）東京都中小企業振興公社ホームページで

公開されますのでご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html

【助成事業説明会及び個別相談会の開催】

【開催日時】令和８年３月３０日（月）

個別相談会は助成事業説明会後に開催します。

※参加方法等詳細は、３月１６日（月）以降に（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html)で

公開されますのでご覧ください。

【次回 （第13 回）のスケジュール】

第１３回（令和８年度第２回）のスケジュールは以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/27_1_4f663c230174f6cfb909dcf23fc06ab7.jpg?v=202603160251 ]

※詳細は、６月中旬以降に（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html)で公開されますのでご覧

ください。

【過去採択事例】

（公財）東京都中小企業振興公社ホームページにて過去採択事例を公開しております。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin_jirei.html

【問い合わせ先】

＜制度全般に関すること＞

産業労働局商工部創業支援課

電話 03-5000-7782

＜申請に関すること＞

(公財)東京都中小企業振興公社設備支援課

電話 03-3251-7884