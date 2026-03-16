戦略ローグライトRPG「Lost Eidolons: Veil of the Witch」1.3大型アップデート実施！

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズの子会社「OCEAN DRIVE STUDIO」が手掛ける戦略ローグライトRPG「Lost Eidolons: Veil of the Witch」(PC (Steam) /PlayStation 5/Xbox Series X|S / Nintendo Switch)が、大型アップデートを実施した。

今回行われた1.3アップデートではローグライト特有のテンポ感をより強化させ、プレイヤーが自分に合った遊び方と難易度で楽しめるよう様々な機能を追加し、プレイヤーたちの期待が集まった。

■成長が早まる -「クイック遠征」

今回のアップデートの目玉は、なんといっても「クイック遠征」だ。

第3幕までの遠征を一度でもクリアすると利用することができ、「遠征準備」画面で簡単に設定を切り替えることができる。

「クイック遠征」は、バトルやイベント数を減らしてゲームテンポをアップさせ、成長バランスを細かく調整することで最終成長度は従来の「遠征」と変わらない水準となっている。また、「クイック遠征」モードでのみプレイできる専用イベントが追加され、すでに「遠征」をクリアしたプレイヤーでも新しい体験を楽しむことができる。

■新しい難易度調整手段 -「敵の熟練レベル」

従来の「試練」システムで採用されていたデバフ方式を一新し、敵の能力値を自由に調整できる新システム「敵の熟練レベル」が追加された。「敵の熟練レベル」は、「遠征」および「ファントムアリーナ」において、「移動力」を除く敵のすべてのステータスを段階的に調整できるシステムだ。これにより、ハードコアユーザーはこれまで以上に緊張感のあるバトルを楽しむことができる。

さらに、本システムは「試練」でも利用可能となっており、プレイヤー自身のプレイスタイルや実力に合わせた難易度でゲームを楽しむことが可能となっている。

■自分だけのビルドを築け！ - 「ファントムアリーナ」

時間をかけて作り上げたキャラクタービルドを一回で終わらせないためのコンテンツ、「ファントムアリーナ」が新しく追加された。完了した「遠征」のビルドを保存し、様々な戦闘シナリオに再挑戦することができるようになった。さらに、保存されたビルドを読み込んで他の戦闘にも挑むことができる。

「ファントムアリーナ」にも、「敵の熟練レベル」機能が適用されているほか、7種の新規サブチャレンジと報酬が用意されている。ビルドの探求と挑戦を楽しむプレイヤーにぜひ楽しんでもらいたいコンテンツとなっている。

■Lost Eidolons: Veil of the Witchについて

「Lost Eidolons: Veil of the Witch 」は、前作「Lost Eidolons」で好評を博したターン制バトルに、中毒性の高いストーリーを加えた戦略RPG。「Lost Eidolons」の世界観を基にした独創的なストーリーや素早く熾烈な戦略ターン制バトル、ローグライト要素、選択で変わるバトルなど、様々な要素を楽しむことができる。

プレイヤーは、呪われた島で目を覚ました主人公となり、繰り返される死を通して成長するローグライト要素と、様々なクラスの9種のキャラクターや多様な武器、スキルを選び戦略的なバトルを楽しむことができる。

Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098760(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098760)

コピーライト：(C) Kakao Games Corp. Ocean Drive Studio Inc. All Rights Reserved.

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com(https://www.kakaogamescorp.com))

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。

《Developer》

Ocean Drive Studio Inc. (https://oceandrive.studio/homepage/)

Kakao Gamesの子会社であるOcean Drive Studio（代表取締役：キム・ヒジェ）は、グローバル向けPC/コンソールパッケージゲームの開発を専門としています。2022年10月にストーリー基盤の伝統的なターン制RPG「Lost Eidolons」をSteamなどのグローバルPCゲームプラットフォームやコンソールプラットフォームでサービスを開始、その後2025年5月にローグライトアクションシューティングゲーム「Section 13」、同年10月に戦略RPG「Lost Eidolons: Veil of the Witch」をリリースしました。

世界最大規模のゲームショウ「ゲームズコム」、北米で開催された「PAX East」など、世界各国のゲームショウで現在開発中の「God Save Birmingham」を公開するなど、開発力と独創性を基盤とし、グローバルゲーム市場で独自のゲームを展開しています。