【大阪・泉南】日常を少し離れて。春の海辺で過ごす、新しいアウトドア体験を。「SENNAN LIGHT OUTDOOR DAY」2026年3月28日(土)開催

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、2026年3月28日(土)にSENNAN LONG PARK（泉南りんくう公園）内、サザンストリート（大阪府泉南市）にて、アウトドアイベント「SENNAN LIGHT OUTDOOR DAY」を開催いたします。

公式サイト :https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-light-outdoor-day

本イベントは、海・芝生・広場が連続する開放的なロケーションを舞台に、「非日常」を日常の延長として体験できるライトアウトドアイベントです。

アウトドアやキャンプ、屋外での遊びにおいて、道具や知識のハードルから一歩を踏み出しにくかった「はじめての方・未経験の方」でも気軽に立ち寄ることができ、見るだけでもお楽しみいただけます。

■焚火

海辺の景色を眺めながら楽しむ、アウトドアとインドアを融合したリラックス体験。

冷たい潮風の中で焚火の灯りを眺めながら特別な時間を提供します。

大切な人との距離もグッと縮まり、心も体も温まるアウトドアイベントならではのコンテンツです。

■アウトドアワークショップ

画像はイメージです。焼き印ウッドタグづくり

木札に名前や大切な言葉を書き、焚き火の火で焼き付けるワークショップです。

世界にひとつだけのオリジナルウッドタグが完成し、そのままキーホルダーやお守りとしてお持ち帰りいただけます。

体験料金：大人 \1,000- / 学割(高校生以下) \700-

画像はイメージです。シャボン玉づくり

海風が吹き抜けるSENNAN LONG PARKならではのシャボン玉体験。

広い空へ放たれたシャボン玉が、光を受けてきらめきながら舞い上がります。

開放的なロケーションだからこそ楽しめる、特別なひとときです。

体験料金：\500-

■光線銃バトル

子どもから大人まで夢中になれる、チームワーク型の光線銃バトルです。

本格的な光線銃を手に、仲間と作戦を立てながらミッションに挑みます。

仲間と協力しながら、想像力を広げて楽しめるコンテンツです。

体験料金：\1,000-

■フォトスポット

海と空を背景に、キャンプギアや焚き火の演出を組み合わせたフォトスポットを展開します。

自然光が映えるロケーションで、どこを切り取っても写真映えするキャンプ空間を演出。

イベントの思い出を、そのまま写真に残せるスポットです

■フードトラック

会場内には、イベントを彩るフードトラックも登場予定です。

軽食やドリンクなど、屋外でのひとときをより楽しめるフードとともに、イベントならではのにぎわいを演出します。

キャンプギアに囲まれた空間で、食事や休憩の時間もゆったりとお楽しみください。

■マーケット

出展協力として、関西最大級のファッションフェス「COMFES」とコラボレーション。

プロの古着店やショップ／ブランドが集まり、出店者との会話も楽しめる心地よい空間を演出します。

単なるマーケットイベントではなく、作り手・売り手・来場者が同じ空間を共有し、直接言葉を交わすことで生まれる関係性を大切にしています。

COMFES

2021年始動となるCOMFESは、全国から古着屋やブランド.雑貨屋が集まり、DJやフードの出店もある1日中楽しめるファッションイベント。ファッションとカルチャーがダイレクトに交差し、「人と人が繋がる場の提供」をコンセプトに歩んできました。

出店者は、日頃から現場で活動を続けるプロの古着店やショップ、ブランドに限定。単なるマーケットイベントではなく、作り手・売り手・来場者が同じ空間を共有し、直接言葉を交わすことで生まれる関係性を大切にしています。

■ 「SENNAN LIGHT OUTDOOR DAY」 開催概要

日程｜2026年3月28日(土)

時間｜12:00～19:00

会場｜SENNAN LONG PARK（サザンストリート）

住所｜〒590-0535大阪府泉南市りんくう南浜２－２０１

料金｜入場無料（体験コンテンツは有料です。）

主催｜株式会社TryHard Japan

協力｜大和リース株式会社 / CAMPDEPOT貝塚店 / NPO法人ピープルアクティブライフ / アルペンアウトドアーズ なんばパークス店

公式サイト：https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-light-outdoor-day

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL