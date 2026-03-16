ロッテ　アイス実に10年ぶりの新ブランド誕生！！ひとくちで、アジアを旅した気分を味わえる？！新アイス「アジアに恋して」2026年4月6日全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は4月6日（月）に、ロッテのアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売します。新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品を揃えました！

昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが非常に多く実施されており、若年層を中心に「アジア」がもはや単なるブームではなく、日常を彩る欠かせない要素として定着・浸透してきています。こうした日常に最も近い“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、気分を上げてくれる特別なものであるスイーツを掛け合わせ、それらの欲求に応えるアジアンスイーツ一点に集中した特化型アイスがここに誕生しました！

アジアな世界観を表現した「アジアに恋して」をぜひお試しください。

◆アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー

◆アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐

◆アジアに恋して ジャスミンミルクティー

◆アジアに恋して マンゴーラッシー

■CMキャラクターには若年層を中心に人気のCUTIE STREETを起用！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2611_1_18c86d5dca5b3140d69ecd520431fb1e.jpg?v=202603160251 ]■商品特長- ふくよかな香味が特長の鉄観音烏龍使用。- 黒糖烏龍アイスは黒糖の深みを感じられながらも、烏龍の香ばしさのあるふくよかな香味を感じられるアイスです。- ミルクアイスは黒糖烏龍アイスとバランスよく味わえるよう、すっきりとしたやさしい甘さにしています。- 黒糖ソースはアイス全体の味わいに深みを出すために、深みのあるソースを使用し、最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てています。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2611_2_98fb15f74d4f5574e2f80507063103f4.jpg?v=202603160251 ]■商品特長- 杏仁アイスは杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイスです。- 杏仁ソースはコクと甘味のあるソースを使用し、ひとつのカップの中でも食べる箇所によって様々な杏仁の味わいを楽しめる、最後まで食べ飽きない仕立てです。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2611_3_adc5b181c8322a5aa950b42215772908.jpg?v=202603160251 ]■商品特長- 余韻に華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイスです。- パッションフルーツソースは甘酸っぱい味わいで暑い季節でも爽やかに楽しめる仕立てです。[表4: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2611_4_32d54320393eb126b9d9ecec969569a4.jpg?v=202603160251 ]■商品特長- アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用。- ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味の調和のとれた味わいに仕上げ、暑い季節にもすっきりと食べられるアイスです。- マンゴーソース入りで最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てています。

現在鋭意CMを制作中です！

アジアンムード全開の素敵なCMとなっておりますので、是非公開をお楽しみに♪

さらに、本シリーズの世界観・魅力が詰まったタイアップ楽曲『ナイスだね』のMVのティザーは3/16（月）の20時より公開いたします。是非こちらもご覧ください！

【20時～】MVティザー公開先（KAWAII LAB. 公式YouTube）

http://www.youtube.com/@KAWAII_LAB_OFFICIAL

■出演者プロフィール」：CUTIE STREET

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/(https://cutiestreet.asobisystem.com/)

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET(https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET)

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street(https://www.instagram.com/cutie_street)

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street(https://www.tiktok.com/@cutie_street)

X：https://x.com/CUTIE_STREET(https://x.com/CUTIE_STREET)

■今後のコミュニケーション予定

１.公式TikTokアカウントスタート！

⇒アジアに恋しての公式TikTokアカウントを開設しています！

これから様々なコンテンツがUPされていきますので、是非チェックしてみてください♪

URL：https://www.tiktok.com/@lotte_ajikoi

２.3/25 14時～公式ホームページOPEN！

⇒こちらでも商品情報やここだけでしか見られないコンテンツも!?

OPENまでもうしばらくお待ちください！

その他様々なところで皆さんに見つけて頂ける機会を予定しておりますので、お楽しみに！

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/