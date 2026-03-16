スーパーマーケット オギノとDearOne、「オギノアプリ」をフルリニューアル！ポイントカードのバーコード提示、お買い物ポイント倍増のクーポン獲得もアプリで可能に

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下「DearOne」）と、株式会社オギノ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：荻野 雄二、以下「オギノ」）は、DearOneが提供する国内最大級の伴走型アプリ開発サービス「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0 https://moduleapps.com/ )」を活用して、公式アプリ「オギノアプリ」をリニューアルしました。

■「オギノアプリ」リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、TOP画面に「バーコード」が表示され、お買い物時の利便性が飛躍的に向上しました。

また、週1回スクラッチくじに参加することができ、抽選でお買い物ポイントが倍増する見せるクーポンが当たります。

これまでの「ポイント予約クーポン」「キャンペーン」「お買い物メモ」といった機能はそのままに、より便利に、より楽しくお買い物をしていただけます。

■主なアプリ機能

●ポイントカードのバーコード表示

TOP画面にポイントカードのバーコードを表示。レジで提示するとポイントが貯まります。

●スクラッチくじ

TOP画面の右下ボタンから、週1回スクラッチくじに挑戦できます。当選するとお買い物ポイントが倍増する見せるクーポンが獲得できます。

●キャンペーン

同じくTOP画面右下ボタンから、オギノが主催するキャンペーンへのエントリーが可能です。

●ニュース

こだわりの商品やおトクな情報、レシピなどを随時お届けします！

気に入ったニュースはクリップすれば見たいときにチェックできます。

●アプリ限定クーポン

お買い物で使える、アプリ限定のクーポンを配信しています！

「ポイント予約クーポン」「見せるクーポン」の２種類があります。

●店舗検索

GPS機能でお近くの店舗を検索し、お店の場所や店舗詳細を表示。

お気に入り登録した店舗は、TOP画面からすぐにチラシが見られます。

●お買い物メモ

買いたいものをメモとして登録できる機能があります！

買い忘れ防止やお買い得のタイミングなどをメモして賢くお買い物ができます。

※その他、詳細はこちら（アプリ紹介ページ）：

https://moduleapps.com/app/retail/ogino/

■アプリダウンロードURL

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id1263801035

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ogino.android.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ogino.android.app&hl=ja)

■「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0 )」について

顧客とのエンゲージメントを高める自社アプリを、スピーディーかつ柔軟に開発するサービスです。「モジュール」と呼ばれるあらかじめ開発した豊富なアプリ機能（サンプル・雛形）から、必要な機能を組み込むことで自社オリジナルの公式アプリを短期間で開発できます。また一覧にない機能は、オーダーメイドで柔軟に開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービスです。

・ModuleApps2.0公式サイト：https://moduleapps.com/

・アプリ機能（モジュール）一覧：https://moduleapps.com/module/

・ModuleApps2.0で開発されたアプリ一覧：https://moduleapps.com/app/

■株式会社オギノについて

オギノは、創業以来「店はお客様のためにある」「お客様に正直な商売」を不変の基本理念とし、山梨県を中心にドミナントエリアを形成する地域に根ざしたスーパーマーケットチェーンです。当社は「食・住・衣を通じて、変化するお客様の日常生活を絶え間なく支え、創造し、豊かにする」を企業使命とし、今後も地域社会を支える小売業として、お客様やお取引先様と一体となって取り組んでまいります。

・代表者：代表取締役社長 荻野 雄二

・本社：山梨県甲府市徳行1-2-18

・URL：https://www.ogino.co.jp/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。 豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/