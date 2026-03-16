ドリカム・中村正人が22年ぶりにJ-WAVEにナビゲーターとして帰ってくる！　“9年ぶり”のオリジナルNEWアルバムリリースを記念した特別番組を放送、松下奈緒もナビゲーターを担当

株式会社J-WAVE

特別番組『J-WAVE SPECIAL THE BLACK RADIO』

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、2026年3月18日（水）19:00～20:45、105分にわたる特別番組『J-WAVE SPECIAL THE BLACK RADIO』を放送いたします。ナビゲーターは、DREAMS COME TRUE・中村正人と、松下奈緒が務めます。

本番組では、2003年から1年間ナビゲーターを務めていたJ-WAVE『OH! MY RADIO』以来、22年ぶりに中村正人がJ-WAVEでナビゲーターを担当。

放送日の3月18日(水)に発売となる、9年ぶりのオリジナルNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を徹底解剖。

オンエアでは、まずはCDのみでリリースされた、このアルバムの制作秘話に加え、本番組で“ラジオ初解禁”となる収録曲の解説、さらにリスナーから寄せられたメッセージにも応えながら、アルバムリリースをセレブレイトする濃密なトークをお届けします。

DREAMS COME TRUE

また番組内では、『THE BLACK ◯ ALBUM』収録曲全編をDISCOバージョンにリアレンジした、プロデューサー／DJのNight Tempoから寄せられたコメントも紹介します。

【俳優・松下奈緒もナビゲーターを担当！】

Night Tempo

中村とともにナビゲーターを務めるのは、松下奈緒。

過去には、松下が主演したドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』への主題歌書き下ろしや、松下主演の映画『未来予想図～ア・イ・シ・テ・ルのサイン～』で中村が音楽監修を担当するなど、DREAMS COME TRUEと深い縁があります。

本人も「ドリカム好き」と公言する松下が、ナビゲーターとして本特番に出演します。

松下奈緒

ニューアルバムリリース日に“聞くライナーノーツ”としてお楽しみいただけるスペシャルプログラム『J-WAVE SPECIAL THE BLACK RADIO』を、ぜひお聴き逃しなく！

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：J-WAVE SPECIAL THE BLACK RADIO

放送日時：2026年3月18日（水）19:00～20:45

ナビゲーター：中村正人（DREAMS COME TRUE）、松下奈緒

コメントゲスト：Night Tempo

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/special/blackradio/

【DREAMS COME TRUE 中村正人プロフィール】

DREAMS COME TRUEのプロデューサー／ベーシスト／コンポーザー／アレンジャー／プログラマー。歴史的メガヒットゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ1&2」の作曲／編曲を担当したことで世界中にファンを持つ。2026年3月18日、DREAMS COME TRUE 9年ぶり19枚目のオリジナルNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）をリリース。

オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と“CDファースト チャレンジ！”

さらにこのアルバムを携えてのアルバムツアー「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM」が3月21日横浜アリーナよりスタートする。

【松下奈緒 プロフィール】

2月8日生まれ、兵庫県出身。2004年女優デビュー後、数々のドラマ・映画などに出演。

2010年NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」でヒロインを演じ、同年紅白歌合戦では紅組の司会を務めた。また、ミュージシャンとしても活動し、これまでにオリジナルアルバムを９枚リリースし、全国コンサートツアーも定期的におこない、2026年４～５月にはBillboard Liveツアーを開催。

JーWAVEでは毎週金曜 24:30～25:00「KENEDIX CROSSROADS」でナビゲーターを務めている。