「せとうちDMOアワード」2025年度　受賞者決定

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

せとうちDMO（※）では、せとうちDMOが注力する7つのテーマごとに、今年度最も魅力的だった観光コンテンツを表彰する「せとうちDMOアワード」を開催しており、今年度2025年度の受賞者が決定いたしました。

せとうちDMOにてアワード受賞候補コンテンツの選出を行い、外部有識者を加えた選考委員会にて各テーマごとに受賞者の決定をしております。この度、2026年3月13日（金）に広島国際会議場（広島市）にて開催したせとうちDMO主催イベント「第16回せとうちミーティング」のメインプログラムとして、この「せとうちDMOアワード」の受賞者発表、表彰式及び受賞者インタビューを行いました。

せとうちDMOアワードについて

せとうちDMOアワードは、せとうちDMOが注力する7つのテーマごとに、今年度最も魅力的だった観光コンテンツを表彰するものです。2024年度より初開催し、今年度で2回目の開催となります。

せとうちDMO７つのテーマ：クルーズ・サイクリング・アート・食・宿・地域産品・サステナブル

せとうちエリアの特色あるコンテンツを内外に発信し、同エリアでの観光関連ビジネスの機運醸成（ブラッシュアップ・新規創出）を図ること目的に創設し、上記7つのテーマごとに外部有識者を加えた選考委員会にて各テーマごとに受賞者の決定をいたしました。今回の受賞者は以下の通りです。

＜せとうちDMOアワード受賞者一覧＞

▲せとうちDMOアワード受賞式の様子▲せとうちDMOアワードロゴ

※ せとうちDMO

官民が参画する一般社団法人せとうち観光推進機構と金融機関・域内外の民間企業が参画する株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションで構成。DMOはDestination Marketing／Management Organizationの略。観光需要の創出と商品やサービスの供給体制の強化を行いながら、多様な関係者とともに持続可能な観光地域づくりを推進しています。

せとうちDMOでは、兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県を「せとうち」エリアとしています。