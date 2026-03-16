八重洲ダイビルコラボレーションプロジェクト始動「nosh」＋「ouno八重洲 × Compass Offices」

ダイビル株式会社

ダイビル株式会社（社長：丸山卓、本社：大阪市北区）は、八重洲ダイビルでCompass Offices Japan株式会社（代表取締役：森川和哉、本社：東京都港区）と共同運営するシェアオフィス「ouno (オウノ) 八重洲 × Compass Offices」において、ナッシュ株式会社（代表取締役：田中智也、本社：大阪市北区）が展開する冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を活用した新しいオフィス内コラボレーションを開始しました。

■“働く人の食と健康”をテーマにした新しいオフィス文化

本プロジェクトでは、シェアオフィスの一室を開放し入居者が自由に「nosh」のヘルシーな冷凍食を楽しめる空間として計画しました。室内には、冷凍庫と電子レンジを設置し、入居者は仕事の合間に手軽で栄養バランスの取れた食事を楽しむことができ、オフィス内での新しいウェルビーイング体験を実現します。

今回の取り組みは、noshが推進するBtoBモデル「オフィスナッシュ(https://nosh.jp/office-nosh)」と、「ouno八重洲 × Compass Offices」の柔軟なワークスペース運営ノウハウを融合したものです。

オフィスという日常空間の中に“食の場”を取り入れることで、入居者の健康促進とコミュニティ形成を促し、「働くこと」と「食べること」をシームレスにつなぐ新しいワークスタイルを提案します。