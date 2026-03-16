【神奈川県寒川町】春の特別な日にさむかわグルメで幸運を呼ぶ！ダイヤモンド富士週間限定グルメキャンペーン

寒川町役場

春分の日を含む約10日間は、町内に点在する富士山ビューポイントから夕暮れのダイヤモンド富士を観賞できる「春分のさむかわダイヤモンド富士週間」です。この特別な期間にあわせて、寒川町のグルメに親しんでいただくため、キャンペーンを実施します！

本キャンペーンでは、「幸運」をテーマに設定した5つのキーワードに関連したメニューを町内のお店で注文し、写真とレビューを寒川町観光協会へお寄せいただいた方の中から抽選で10名様に、寒川版地域通貨「さむかわPay」3,000ポイント（3,000円相当）をプレゼントします。

町自慢のグルメで運気を高め、ラッキーな未来を引き寄せましょう！

―さむかわダイヤモンド富士週間特別キャンペーン―「あなたにラッキーみらいくる」

【開催期間】

令和8年3月13日（金）～3月30日（月）

【応募方法】

期間内に寒川町内の飲食店(テイクアウト・イートイン含む)で500円以上の飲食後、寒川町観光協会ホームページ専用フォームより応募。

※寒川版地域通貨「さむかわPay」のアプリインストールが必要です。

※複数応募可。

※町内のどこのお店でもＯＫ。

【当選発表】

3月31日(火)午後に観光協会ホームページで当選者10名の「応募受付番号」を発表（重複当選は無し）

【幸運メニュー5つのキーワード】

富士山(ダイヤモンド富士や富士山をイメージしたメニュー)

運気上昇(レンコンなど「ん」が付く食材を使ったメニュー)

金運上昇(玉子焼きなど黄色・黄金色のメニュー)

リフレッシュ(温かいメニュー)

円満(餃子など何かを包んだメニュー)

天の魚 紅富士定食割烹北国 赤富士カレー

詳細を見る :https://www.samukawa-kankou.jp/?p=we-page-entry&spot=600049&type=spot&cat=23158&