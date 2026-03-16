【神奈川県寒川町】春の特別な日にさむかわグルメで幸運を呼ぶ！ダイヤモンド富士週間限定グルメキャンペーン

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寒川町役場




　春分の日を含む約10日間は、町内に点在する富士山ビューポイントから夕暮れのダイヤモンド富士を観賞できる「春分のさむかわダイヤモンド富士週間」です。この特別な期間にあわせて、寒川町のグルメに親しんでいただくため、キャンペーンを実施します！


本キャンペーンでは、「幸運」をテーマに設定した5つのキーワードに関連したメニューを町内のお店で注文し、写真とレビューを寒川町観光協会へお寄せいただいた方の中から抽選で10名様に、寒川版地域通貨「さむかわPay」3,000ポイント（3,000円相当）をプレゼントします。


町自慢のグルメで運気を高め、ラッキーな未来を引き寄せましょう！



―さむかわダイヤモンド富士週間特別キャンペーン―
「あなたにラッキーみらいくる」

【開催期間】


令和8年3月13日（金）～3月30日（月）



【応募方法】


期間内に寒川町内の飲食店(テイクアウト・イートイン含む)で500円以上の飲食後、寒川町観光協会ホームページ専用フォームより応募。


　※寒川版地域通貨「さむかわPay」のアプリインストールが必要です。


　※複数応募可。


　※町内のどこのお店でもＯＫ。


【当選発表】


3月31日(火)午後に観光協会ホームページで当選者10名の「応募受付番号」を発表（重複当選は無し）



【幸運メニュー5つのキーワード】


富士山(ダイヤモンド富士や富士山をイメージしたメニュー)


運気上昇(レンコンなど「ん」が付く食材を使ったメニュー)


金運上昇(玉子焼きなど黄色・黄金色のメニュー)


リフレッシュ(温かいメニュー)


円満(餃子など何かを包んだメニュー)



天の魚　紅富士定食

割烹北国　赤富士カレー


詳細を見る :
https://www.samukawa-kankou.jp/?p=we-page-entry&spot=600049&type=spot&cat=23158&