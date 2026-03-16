給与計算サービス「HR BPaaS」を提供するペイロール、サービスサイトを全面リニューアル

株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長 CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、2026年3月16日（月）、サービスサイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、サービス情報をより分かりやすく伝えるためにサイト構造やデザインを刷新するとともに、「HR BPaaS」のコンセプトを発信するページや、人事DXに関するコンテンツを拡充しました。

これにより、給与計算業務のアウトソーシングを検討している企業だけでなく、人事業務の効率化や人事DXに関心を持つ企業に対しても有益な情報を提供するサイトへと進化しています。

リニューアルの背景

ペイロールのサービスサイトは約6年前に構築され、これまで多くの企業の導入相談の入口としてご利用いただいておりました。しかし、近年はサービス提供範囲が拡大していることや、企業の人事DXへの関心の高まりに伴い、サービス内容をより分かりやすく伝えるため、サイト構造を見直すことといたしました。

また、デジタルチャネルを通じた情報収集がより一般化し、AI検索もますます普及する中、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるUI/UXの改善や、検索エンジンを通じて人事業務に関する情報を探している企業に向けたコンテンツの充実も重要な課題であると認識しています。

こうした背景を踏まえ、サービスサイトのデザインおよび情報設計を全面的に見直し、サービス内容や企業の課題解決につながる情報をより分かりやすく提供することを目的として、リニューアルを実施いたしました。

主なリニューアルポイント

今後について

- サービス詳細ページの拡充給与計算・仕訳計算・年末調整補助業務などのサービス内容について、企業が抱える課題や利用シーンとあわせて理解できるよう、サービス詳細ページを新たに追加しました。（例）給与計算サービスURL：https://service.payroll.co.jp/service/payroll/仕訳計算サービスURL：https://service.payroll.co.jp/service/journal-entries/年末調整補助業務サービスURL：https://service.payroll.co.jp/service/year-end-adjustment/- 「HR BPaaS」コンセプトページの新設企業の人事業務を包括的に支援する「HR BPaaS」の考え方を紹介するページを新設しました。給与計算業務のみならず、人事業務全体の効率化と高度化を支援するサービスの価値を分かりやすくお伝えいたします。URL：https://service.payroll.co.jp/service/- 課題別ページの追加企業が抱える人事業務の課題ごとに情報を整理したページを追加し、サイト訪問者が自社の状況に近い課題から必要な情報へアクセスしやすい構成としました。（例）システム基盤の課題URL：https://service.payroll.co.jp/challenges/system/人的リソース・組織体制の課題URL：https://service.payroll.co.jp/challenges/hr/DX・AI活用の課題URL：https://service.payroll.co.jp/challenges/digital/- ブログ機能の追加人事DXや人事業務の効率化に関する情報を発信するブログ機能を新たに追加しました。企業の人事担当者にとって有益な情報コンテンツを継続的に提供してまいります。URL：https://service.payroll.co.jp/blog/3.各課題別ページから、ペイロールによる解決策をご確認いただけます

今後は、人事DXに関するコンテンツの拡充を進めるとともに、AIエージェントを活用したWeb接客機能の導入を予定しています。これにより、サイト訪問者が自社の課題に応じた情報へスムーズにアクセスできる環境を整備してまいります。

ペイロールは今後も、給与計算業務アウトソーシングサービスを通じて蓄積した知見を活かし、企業の人事業務効率化と高度化を支援してまいります。

株式会社ペイロールについて

1989年4月1日設立。創業以来、主に大手企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、257社114万人（2026年3月時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。