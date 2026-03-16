東北電力「よりそうeポイント」からJR東日本「JRE POINT」へのポイント交換サービスを開始します

東日本旅客鉄道株式会社

〇東北電力株式会社（本店：仙台市青葉区、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）と東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下「JR東日本」）は、本日より、東北電力の「よりそうeポイント」からJR東日本の「JRE POINT」へのポイント交換サービス（以下、「本サービス」）を開始いたします。

〇お客さまは、「よりそうeねっと」への登録や、「東北電力ecoチャレンジ」の節電目標・使用時間帯のシフト目標の達成などによって貯まった「よりそうeポイント」を「JRE POINT」に交換し、環境負荷の少ない公共の交通手段である鉄道のチケット購入や、Suicaへのチャージなどにご利用いただくことができます。

〇東北電力とJR東日本は、本サービスを通じてお客さまの省エネ行動を後押しし、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

１．サービス概要

東北電力の「よりそうeポイント」を、JR東日本の「JRE POINT」に交換いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1376_1_dbf496bf5c065fc6819ffbee9bd9d5c3.jpg?v=202603160251 ]

※「JRE POINT」→「よりそうeポイント」への交換はできません。

【ポイント交換サービスのイメージ】

２．カーボンニュートラル社会の実現への貢献

今回のサービス開始により、東北電力が実施する「東北電力ecoチャレンジ」の節電目標・使用時間帯のシフト目標の達成などによって貯まった「よりそうeポイント」を「JRE POINT」に交換し、環境負荷の少ない交通手段である鉄道をご利用いただくことができるようになります。東北電力とJR東日本は本サービスを通じてお客さまの省エネを促進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

参考

■よりそうe ねっと

ご使用中の電気の契約情報を登録していただくことでご使用実績グラフや料金シミュレーションなど毎日の暮らしに役立つ便利な機能をご利用いただける、東北電力の会員制Webサービスです。

【よりそうeねっと】https://www3.zf1.tohoku-epco.co.jp/

■よりそうeポイント

「よりそうｅねっと」内のポイントサービスです。貯まったポイントは「JRE POINT」や東北6県・新潟県のご当地商品などへ交換できます。

■東北電力ecoチャレンジ

電力の需給バランスにあわせて、お客さまに電気の使用パターン（使用量や時間帯）を調整していただく取組みです。お客さまは専用アプリで事前に通知される実施時間に参加表明したうえで目標を達成すると、達成量に応じた「よりそうｅポイント」を受け取ることができます。電力の効率的な利用を通じて、カーボンニュートラルにも貢献します。

【東北電力ecoチャレンジサイト】

https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/sl-denka/saving/dr/

■JRE POINT

JR東日本のモバイルSuicaやえきねっと、ビューカード等のサービスを登録・連携していただくことで、日常のさまざまなシーンで貯めて使えるJR東日本グループ共通ポイントです。

【JRE POINT WEBサイト】https://www.jrepoint.jp/

※Suica・モバイル Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。