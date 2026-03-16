健康で美しい犬たちの祭典、日本最大級のドッグショー「JKC サクラ・アニュアル・ショー2026」 ロイヤルカナンの特別協賛で、2026年3月21日、22日に東京ビッグサイトにて開催

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフード および食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、2026年3月21日（土）から東京ビッグサイト東5・6ホール（東京都江東区）にて、一般社団法人ジャパンケネルクラブ（以下、JKC）が主催するドッグショー「JKC サクラ・アニュアル・ショー2026」に特別協賛いたします。

「サクラ・アニュアル・ショー」は、大切に育てられた純粋犬種が一堂に会する日本最大級のドッグショーです。今年は、延べ130犬種・2,000頭の純粋犬種たちが出場する予定で、個々の犬種ごとに理想とされている外貌、骨格、筋肉、被毛、歩き方などのスタンダード項目を、クオリティやコンディション、キャラクターなどの審査基準を総合的に評価し、その結果を競い合います。

また、健康で美しい犬たちを間近で見ることができるだけでなく、ドッグショーと合わせて、トリミング競技会やハンドリング競技会、犬グッズが集まるショッピングモールなども充実しています。愛犬と一緒に来場することもできる魅力的なイベントです。

今年第45回目となる本ドックショーの開催に向け、ロイヤルカナン 社長の日下部 真一は、次のように述べています。「JKCの掲げる『人と犬とのより良い共生』というビジョンは、ロイヤルカナンが目指すパーパス(存在意義)『A BETTER WORLD FOR PETS(TM)（ペットのためのより良い世界）』と想いを共有しています。そんなＪＫＣサクラ・アニュアル・ショーに今年も参加できることを大変光栄に思っています。ペットフード協会の調べによると、犬の飼育率は全体として減少傾向にありますが、20～30代の単身者や既婚子あり世帯で飼育率が上昇しています。若い世代の方々が愛犬との暮らしに関心を持ち始めていることは、本イベントのさらなる盛り上がりにつながると期待しています。ぜひ、JKCサクラ・アニュアル・ショーにご来場いただき、犬の美しさと健康について関心を深めていただければ幸いです。」

※一般社団法人ペットフード協会「令和7年（2025年）全国犬猫飼育実態調査」より https://petfood.or.jp/data-chart/

■ ロイヤルカナンが特別協賛する「JKCサクラ・アニュアル・ショー2026」

「JKCサクラ・アニュアル・ショー2026」では、2日間で延べ130犬種・2,000 頭の純粋犬種が出場する華やかなドッグショーが開催されます。最高位の審査は「ベスト・ベビー・イン・ショー（BBIS）」、「ベスト・パピー・イン・ショー（BPIS）」、「ベスト・イン・ショー（BIS）」、「ベスト・ジュニア・イン・ショー（BJIS）」、「ベスト・ベテラン・イン・ショー（BVIS）」があり、それぞれ入賞犬は1st、2nd、3rd、4thまでが選出されます。このうちBVISの1stの入賞犬には「ロイヤルカナン賞」が授与されます。さらに、今年も優良犬の繁殖を奨励する「JKCブリーディングアワード」が開催され、ブリーダーの功績を称える表彰が行われます。ロイヤルカナンは、「健全で美しい犬」の持続可能な環境下での伝承を目指し日本に優秀な犬を増やすという本アワードの意義に賛同し、今年で14年目の協賛となります。

また、ドッグショーに加え、犬の美容師たちがテクニックを競い合うトリミング競技大会や、ドッグショーで犬のハンドリング技術を競うハンドリング競技大会が開催されます。さらに、トリミング無料相談、愛犬健康・しつけ相談コーナー（無料）、犬グッズのお店が集まるショッピングモールなどといった犬との暮らしをより楽しめる多彩なコンテンツのほか、ドッグショー解説係によるドッグショーツアーやトリマー体験、ハンドラー体験、ドッグダンス実演、災害救助犬デモンストレーションなど、初めての方でもドッグショーをより身近に感じていただけるようなイベントが充実しています。

昨年の「サクラ・アニュアル・ショー」の模様

【JKC サクラ・アニュアル・ショー 2026 概要】

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）

会場：東京ビッグサイト 東5・6ホール（東京都江東区有明3-11-1）

入場料：当日券 1,500円／1,000円（JKCクラブ会員）／前売り券 1,200円（ローソンチケット／セブンチケット／イープラスにて販売）

主催：一般社団法人ジャパンケネルクラブ

特別協賛：ロイヤルカナン ジャポン合同会社

公式サイト：https://www.jkc.or.jp/events/dogshow/sakura-annual-show/

■ ロイヤルカナンブース 自分に合う犬種がわかる「犬種相性診断」やフード選びのコツがわかる「フード選びガイド」

ロイヤルカナンのブースでは、昨年も大人気だった「犬種相性診断」や、愛犬に適切なフードが分かる「フード選びガイド」など、多彩なコンテンツを実施しています。また、ドッグショー限定の犬用フード製品のクーポンも配布予定です。

昨年のロイヤルカナンブースの様子

●「犬種相性診断」

ライフスタイルや好みから、その人に合った犬種を提案し、それぞれの特徴や飼育のポイントを知ることができます。犬種選びに迷っている方や、これから犬を迎えようと考えている方にとって、ご自身に最適な犬との出会いをサポートします。

●「フード選びガイド」

犬種や犬の年齢によって必要な栄養素は異なります。どんなフードを選べば良いのかお悩みの方はぜひ体験してください。

ロイヤルカナンは、獣医師、ブリーダー、ペット専門店などの専門家からペットオーナーまで、犬と猫を取り巻くすべての方々が、正しい知識を持って、適切に行動していただける環境づくりに取り組んでいます。その一環として、ブリーダー、シェルターの方々を支援するため、「PROactive（プロアクティブ）」という取り組みを世界中で展開しています。国内では、ドッグショーへの協賛や、専門家向けセミナー、コミュニティサイトの提供などを行っています。また、2024年12月には環境省とパートナーシップを締結し、「ロイヤルカナンPROactiveプログラム～専門家による保護犬支援プログラム～」を開始しました。本プログラムでは、自治体に、ドッグトレーナーを派遣し、保護犬の馴化訓練の実施や、飼育方法などのアドバイスを行い、保護犬の譲渡促進を支援しています。

ロイヤルカナンPROactiveプログラムについて：https://royalcanin.jp/sustainability/pro-active

ロイヤルカナンは今後も、ドッグショー団体との協働や専門家支援を通じ、犬と猫の健康とウェルビーイングの向上に貢献してまいります。

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養学の専門家を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/

ユーカヌバに関する詳細： https://www.eukanuba.com/jp/

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/