ビバラ史上初の野外開催！クレディセゾン、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」に特別協賛

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下：当社）は、2026年5月3日（日・祝）～5月6日（水・休）に埼玉県の埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で開催される大型ロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」に特別協賛いたします。

本協賛を通じて、4日間総計120名様をご招待する1日券プレゼントキャンペーンやカード会員様向けの特別体験、オリジナル特典など多彩な企画をご用意し、ご来場の皆様にとってより快適で心に残る時間となるような体験をお届けしてまいります。

■≪開催前≫ チケットプレゼントキャンペーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/384_1_a48c4ce5e73ef71ebdaeb9dab2e9a0bc.jpg?v=202603160251 ]

■≪当日≫ SAISONオリジナルブース・特典について

当日は、会場内にSAISONオリジナルブースを出展いたします。会場内で快適にお過ごしいただけるようセゾンカード会員の皆様限定の屋根付きの休憩エリアの提供や、ご来場の皆様向けのミニプレゼント（数量限定）などを予定しております。

詳細は決定次第、以下のキャンペーン詳細ページにて順次お知らせいたします。

なお、内容は今後変更となる場合があります。

キャンペーン詳細 :https://www.saisoncard.co.jp/present-campaign/entry/vivalarock2026_saison/

当社は、イープラスとの連携のもと、長年にわたり多様なエンタテインメント体験を会員の皆様へ提供してまいりました。今回の特別協賛を通じて、音楽フェス会場での体験がより充実するよう支え、より多くのお客様に音楽を楽しんでいただく機会をお届けしてまいります。

■「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」概要

日程：2026年5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・休）

会場：埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

時間：開場9：30／開演11：00

主催・制作：株式会社FACT、株式会社DISK GARAGE、株式会社イープラス、LINEヤフー株式会社

共催：埼玉スタジアム2002、浦和レッズ

後援：埼玉県、さいたま市

特別協賛：株式会社クレディセゾン

公式サイト：https://vivalarock.jp/2026/

チケット情報：公式サイトをご確認ください。