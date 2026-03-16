【オイシックス新潟】東京2025デフリンピック金メダリスト・沼倉千紘選手が3/21(土)ホーム開幕戦で始球式

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、3月21日（土）に開催する東北楽天ゴールデンイーグルスとのホーム開幕戦において、東京2025デフリンピック金メダリスト・沼倉千紘選手が始球式を務めることが決定しましたので、お知らせいたします。

沼倉選手は、2025年11月に日本で初めて開催された聴覚障害者の国際総合スポーツ大会「デフリンピック」に日本代表として出場し、バドミントン混合団体で金メダルを獲得しました。夫であり同じく日本代表の沼倉昌明選手とともに世界一に輝き、“夫婦金メダリスト”として注目を集めました。

沼倉選手は長岡市を拠点に活動し、デフバドミントン日本代表として世界の舞台で活躍。今年2月には東京デフリンピックでの功績が評価され、『新潟県スポーツ賞』を受賞するなど、新潟県のスポーツ振興や障害者スポーツの普及にも大きく貢献されています。

ホーム開幕戦という特別な舞台で、世界を制した新潟ゆかりの金メダリストがマウンドに登り、2026シーズンの幕開けに華を添えてくださります。

沼倉千紘選手 プロフィール

新潟県長岡市出身、1990年4月24日生まれのデフバドミントン選手。日本代表として、2013年ソフィア大会、2017年サムスン大会、2022年カシアス・ド・スル大会、2025年東京大会に出場。2022年カシアス・ド・スル大会ではバドミントン団体戦で銀メダル、2025年東京大会では混合団体戦で金メダルを獲得した。

デフリンピック・デフバドミントンについて

デフリンピックは、きこえない・きこえにくいアスリートのための国際総合スポーツ大会で、4年に一度開催される「聴覚障害者のオリンピック」とも呼ばれています。東京2025大会は大会100周年の節目であり、日本で初めて開催された記念すべき大会となりました。

デフバドミントンでは、音による声掛けや合図が使えない中で、視線や動き、互いの感覚を頼りにコンビネーションを築くことが求められます。長年ともに歩んできた夫婦ならではの信頼関係と連携が、世界の頂点につながりました。

2026 ホーム開幕戦 試合概要

日時：2026年3月21日（土）13:00試合開始（11:30一般開場）

2026年3月22日（日）13:00試合開始（11:30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ公式戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス）

Oisixサンクスデー

チケット販売：https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。