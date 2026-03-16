「東京一極集中」の情報を全国へ。47都道府県同時開催のAI×ショート動画戦略カンファレンスを4月18日に実施

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」をミッションに掲げる株式会社SHIFT AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木内 翔大）は、2026年4月18日（土）、東京・ベルサール虎ノ門および全国47都道府県のサテライト会場にて、「AI×ショート動画戦略カンファレンス 2026 -『勝てる判断基準』の構築学-」を開催いたしま

す。

背景2026年、動画市場の勝敗を分けるのは「技術」ではなく「設計」

2026年、AIはついにクリエイティブな動画編集領域へも浸透し、利便性が飛躍的に向上しました。誰でも容易に動画制作が可能になったことで、市場では「ただ動画を作れるだけの人」と「動画作成で成果を出せる人」の二極化が加速しています。

今後、AIはあらゆる領域へさらに進出していくことが予想されます。こうした変化の激しい時代をどう生き残るのか。これまでAIによる代替が困難とされていた領域にもAI技術が普及するなかで、自らのキャリアをAIとどう組み合わせるかという「戦略的な視点」の重要性がかつてないほど高まっています。

本イベントでは、その生存戦略を「ショート動画」という具体的なテーマに絞り、戦略的な視点を持った動画活用術を提示します。AIで代替可能な工程を可視化した上で、成果を左右する「判断軸」を整理。参加者の視座を「成果につなげられる人」へ引き上げることを目的としています。

なお、こうした最新の知見を東京のみに留めず、全国47都道府県のサテライト会場をリアルタイムで接続し、地域を問わず、日本全国の参加者が共にアップデートできる環境を提供いたします。

本イベントの特徴

全国47都道府県での同時開催

東京会場と全国47都道府県のサテライト会場をリアルタイムで接続し、日本全国どこからでも最先端の知見に触れられる環境を提供します。

制作フローの徹底解体

企画、構成、素材収集、編集、投稿分析の全工程において、どの領域がAIで代替可能かを具体的に可視化します。

7日以内の具体アクション設定

イベント参加後、自分の活動におけるショート動画の役割と、7日以内に実行する具体アクションを明確にします。

登壇者プロフィール

木内 翔大

株式会社SHIFT AI 代表取締役一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員/GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問/GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

株式会社SHIFT AI 代表取締役。「日本をAI先進国に」を掲げ、生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営し、会員数は2万5000人にのぼる。企業のAI活用支援や、AI専門メディア「SHIFT AI Times」も展開。Xフォロワー数は14万人超え、国内AI関連セミナーに多数登壇。著書『AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい！ 最悪の未来でも自分だけが助かる本』

おざけん

SHIFT AI公式モデレーター／AICX協会 代表理事

「人間とAIが共存する社会をつくる」をビジョンに掲げ、生成AI時代の業務・組織・人材変革を専門として活動中。Cynthialy取締役CCO、Visionary Engine取締役、AI HYVE取締役など複数のAI企業の経営に参画。また、日本HP、NTTデータグループ、Lightblue、THA、Chipperなど複数社のアドバイザーも務め、千葉県船橋市生成AIアドバイザーとして行政のDX推進にも携わる。多彩な経験を活かし多数の講演に登壇。著書『生成AI導入の教科書』『AIエージェントの教科書』

萩原 空

ショート動画プロ

ショート動画先駆者として、「バズる」ではなく 『集客・採用』に繋げるノウハウを生み出し 実績・影響力０の状態から売上3億円をショート動画集客で自社商品を販売する。 この実績から イングリッシュおさるさん、北原孝彦さんなど 業界TOPを走るインフルエンサーのTikTokもサポート。 また、影響力がほとんどない 子供6名の50代主婦さんも週２投稿×４ヶ月で１万フォロワー超え、LINE流入数1000件超え、月間売上１３００万円に貢献するなど 日本TOPクラスの実績数50アカウント以上の成功事例を出す。 どんな人でも打率９割で合計100万再生を実現し 毎月安定的に100名集客できるノウハウでショート動画界隈の最前線を走る。

ひかる

動画運用AI開発者

東京大学で動画AI領域の技術研究に取り組みながら、動画×AIの最先端事例を発信。動画編集・運用の自動化を実現するツール開発を手がけ、動画運用おまかせくんや動画編集AI「VideoPocket」などの開発を推進している。Xでは、ショート動画制作や動画編集の自動化、AIエージェント活用など、実務に直結する発信で注目を集める。研究と現場の両面から、動画運用の新しい可能性を切り拓く存在。

開催概要

日時：2026年4月18日(土) 13:00-16:00

会場：東京都港区虎ノ門（申込者のみに詳細住所を共有）および全国47都道府県サテライト会場

詳細・申込み：https://shift-ai20260418.peatix.com/

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1：GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.8万人 (2026年3月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180