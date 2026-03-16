2026年度ＡＥＤ訓練器等助成事業の助成先団体が決定しました！！

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

ＪＲ西日本あんしん社会財団では、「安全で安心できる社会」の実現に向け、2015年度より公募によるＡＥＤ訓練器等助成事業を実施し、救命処置の普及活動に取り組む団体を応援しています。このたび、2026年度の助成先団体が決定しましたので、お知らせします。

■応募及び選考結果

今回は、コロナ禍以降最多となる20件（器具希望数64セット）の応募をいただきました。

当財団のＡＥＤ訓練器等助成事業審査委員会において、救命講習による普及人数や活動の遂行能力などの観点から厳正な審査を実施した結果、9件16セットの助成を行うことを決定いたしました。

■助成先については、当財団プレスリリースをご覧ください↓↓

https://prtimes.jp/a/?f=d106375-59-6ba4235a045a652f7737230e158982f3.pdf

■このような活動が実施されます

当財団から提供された器具を使って、応急手当の方法を指導する資格（応急手当普及員など）を持った指導員が、自治会や学校等で講習を実施し、救命処置の普及啓発を行います。

講習の修了者が実際に救命処置を施したことで一命が救われるなど、地域の安全・安心につながっています。

提供予定器具開催される講習会(イメージ)開催される講習会(イメージ)

＜お問い合わせ先＞

ＪＲ西日本あんしん社会財団 事務局

E-mail:info@jrw-relief-f.or.jp