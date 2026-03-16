『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム 初開催！

株式会社Mizkan Holdings

ミツカングループが運営する体験型博物館「「MIZKAN MUSEUM（愛称 MIM（ミム）、以下 MIM）」は、2026年3月27日（金）から5月6日（水）まで、「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」（以下、本企画展）を初めて開催いたします。

本企画展では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』紹介コーナーをはじめ、お子様が楽しめる体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスと一緒に記念撮影ができる特設フォトスポットコーナーなど、満喫できるコンテンツを多数ご用意しております。

さらにMIMショップでは、ミツカンぽん酢商品を2本購入すると「ドラえもん オリジナル味ぽん(R)キャップカバー」がもらえるキャンペーン（数量限定）も実施します。

この機会に多くの皆様がMIMにご来館いただけますことを楽しみにお待ちしております。MIMは、これからも、皆様に楽しんでいただける魅力ある体験型博物館を目指してまいります。

企画展概要

＜展示タイトル＞ 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム

＜開催期間＞ 2026年3月27日（金）～5月6日（水）

＜時間＞ 9:30～17:00

＜会場＞ MIZKAN MUSEUM （愛知県半田市中村町2-6）

＜休館日＞ 木曜日、年末年始、お盆

※休館日はMIM・本企画展とも入場できません。

＜入場料・予約＞ 無料・予約不要

※通常見学は有料・事前予約制です。（WEBサイトにてご予約ください。）

〈主催〉 MIZKAN MUSEUM

〈企画展後援〉 半田市教育委員会、中日新聞社

■ドラえもん オリジナル味ぽんキャップカバー

タイアップを記念し、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』デザインのオリジナル「味ぽんキャップカバー」が登場します。味ぽんのキャップ部分に装着できる仕様で、冒険を応援してくれるドラえもんが、毎日の食卓を楽しく彩ります。

MIMショップでミツカンぽん酢対象商品を2本購入すると、キャップカバーを1個プレゼントします。

詳細は下記をご確認ください。

キャンペーン概要

・グッズ名：ドラえもん オリジナル味ぽんキャップカバー

・実施期間：3月27日より順次展開、なくなり次第終了

・対象商品：ミツカンぽん酢商品（下記商品を参照）

・条件：対象商品2本購入につき1個プレゼント

・店舗：MIMショップ

※対象商品例

■CM情報

本展覧会と並行して、WEBCM・TVCM『味ぽん 「ぽん！」とおいしさ広がる世界篇』を公開中。

本 CM では、「味ぽんがあれば、いつもの食卓が冒険のようにワクワクする世界へ変わる」ことをテーマに、ドラえもんとともに“食の冒険”へ出発する楽しさを表現しています。ぜひCMにご注目ください。

〇CMストーリー

「味ぽん」のキャップを開けると同時に、ドラえもんが登場し冒険のはじまりを告げます。

鮭のマリネやサラダ、炒め物、さらにはたこ焼きまで、さまざまな料理に味ぽんを使うシーンが次々と展開。味ぽんと料理の組み合わせによって、おいしさの世界が広がっていく様子を描きます。

「いつもの味、ぽん！と変えちゃう？」というメッセージとともに、食卓から始まる冒険へと誘います。いざ“食の冒険”に出発しましょう！

〇タイトル：「『ぽん！』とおいしさ広がる世界篇」（15秒）

〇ミツカン公式YouTubeチャンネル：

〇URL：https://youtu.be/erWxmFolink?si=DhMobqW6OY2c_rpu （15秒）

■映画情報

〇タイトル：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

〇公開日：2026年2月27日（金）

〇あらすじ

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎がナゾよぶ未知の世界！

息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

https://doraeiga.com/2026/

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

■MIZKAN MUSEUM（ミツカンミュージアム・愛称 MIM）

※通常見学は有料・事前予約制です。

（WEBサイトにてご予約ください。）

・営業時間：9:30～17:00

・住所：〒475-8585 愛知県半田市中村町 2-6

・電話番号：0569-24-5111

・WEB サイト：

https://www.mizkan.co.jp/mim/

・休館日：木曜日、年末年始、お盆

※MIM／MIZKAN MUSEUMは、株式会社Mizkan Holdingsの登録商標です。