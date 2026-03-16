イオンモバイル公式アプリ誕生〈 契約手続きとマイページ機能の一体型アプリ 〉

イオン株式会社

イオンリテールが提供する格安通信サービス「イオンモバイル」は、２０２６年２月２６日に１０周年の節目を迎えました。

２０２６年を「お客さまにスタッフ全員で感謝をお届けする１年」と位置付け、その取り組みのひとつとして、「イオンモバイル公式アプリ」の提供を、２０２６年３月２６日※１）から開始します。

「イオンモバイル公式アプリ」は、２０２６年４月１日に改正される電気通信事業法施行規則により、本人確認書類のＩＣチップの読み取りが必須化されることから、ＩＣチップの読み取りに対応した「通信契約お申込みアプリ」と、契約後にそのまま利用できる「マイページアプリ」の両面から、イオンモバイルが理想とする「邪魔にならないシームレスな通信体験」の提供を目指して、２０２４年度から開発を進めてきたものです。

特に、イオンモバイルの「シェアプラン」は、ご家族１契約・最大８回線でギガ（データ通信容量）をわけあってご利用いただく、他社に類をみない独自のサービスとして、ライトユーザーのご家族のお客さまを中心にご好評をいただいている主力サービス※２）です。一方で、現在のマイページは、格安スマホの創成期に単独回線を想定して設計されたものであるため、シェアプランをご利用のお客さまが必ずしも利用しやすいものとはいえない状況でした。

そのため、「シェアプランを利用しているお客さまが、より見やすくより使いやすいこと」はもちろん、「シェアプランを知らないお客さまにも、わかりやすく選択しやすい」ことを大原則としながら、サービス提供開始当初からご利用いただいているお客さまにもご満足いただけるアプリの実現を目指し、開発を進めてまいりました。

新たに誕生する「イオンモバイル公式アプリ」は、従来のイオンモバイルマイページでご好評をいただいていた使いやすさはそのままに、シェアプランをご利用のお客さまでも、回線ごとの利用状況の確認や設定、お手続きをしやすくしたもので、利用頻度の高い機能はウィジェットでも確認や操作ができるようにしています。

また、２０２６年上期中に、対話形式で質問・相談し、そのままお手続き可能な「ＡＩチャット」機能の追加を予定しており、お近くに店舗がないお客さまでも、スタッフとの会話を疑似的に体験いただけるようになります。ＡＩチャットは、今後もマイページの利用状況をふまえて繰り返し改善するほか、将来的にはスタッフの知識や経験をＡＩに蓄積することで、リアル・オンラインともに顧客体験価値の向上を目指します。

「イオンモバイル公式アプリ」の概要

◎契約手続きとマイページ機能の一体型アプリ

イオンモバイルをまだ契約されていないお客さまは、アプリのトップ画面から「新規契約」を選択することで、イオンモバイルの新規ご契約をお申し込みいただけます。ご契約後はそのまま、マイページアプリとしてご利用いただけます。

ＡＩチャット機能の提供開始後は、通常のフォーム型だけでなく、対話形式でのお申し込みにも対応します。

イオンモバイルをご利用中のお客さまは、アプリのトップ画面から「ログイン」して、アプリでマイページ機能をご利用いただけます。

◎「料金プラン」変更へのアクセスを重視

イオンモバイルの原点である、「毎月プラン（データ通信容量）を変更できる」機能をもっとも重視し、それ以外の機能をシンプルに配置。

お客さまご自身がご利用状況を見ていただきながら、ストレスなくプランを変更いただけます。

◎利用回線の視認性の改善・向上

シェアプランをご利用の全回線を一覧で表示、回線ごとにカラーを分けて利用者の氏名※３）と電話番号を表示し、視認性を改善・向上しています。ＳＩＭカードの名称や表示カラーはお好みで変更いただけます。

◎よく利用する機能をトップページにピン留め

シンプルなトップページを実現するため、あまり利用されていない機能はディフォルトでアコーディオンに格納します。一方で、その機能をよく利用されるお客さまの利便性を損なわないよう、回線ごとに各機能をピン留めして常時表示とすることが可能※４）です。

◎ウィジェット機能

契約全体だけでなく、回線別の利用状況を確認できるウィジェットや、高速通信のＯＮ／ＯＦＦを設定（通信速度の切り替え）できるウィジェットを、大小異なるサイズで提供し、お客さまの利便性を改善・向上します。

◎ＡＩチャット機能（２０２６年上期提供開始予定）

ＡＩチャットの搭載により、アプリ既定のフォームだけでなく、チャットによる疑似的な対話形式でお申込みやお手続きができます。将来的には、店舗スタッフの知識や経験をＡＩに蓄積することで、チャットでのお客さま体験のさらなる向上を目指します。

【対応端末】

iＯＳ１７以上／Ａｎｄｒｏｉｄ８.０以上のスマートフォン・タブレット※５※６

※お申込みにはＮＦＣに対応したスマートフォン・タブレットが必要

※マイページアプリとしてのご利用にＮＦＣは必須ではございません

【提供開始日】

２０２６年３月２６日※１

※iＯＳ版／Ａｎｄｒｏｉｄ版ともに同日提供開始

【利用方法】

アプリストアで「イオンモバイル公式アプリ」をダウンロードおよびインストール

【その他】

２０２６年３月２６日の提供開始時点では、マイページアプリとしてはトップページのみの更新で、その他の機能は従来のイオンモバイルのマイページをアプリ内に表示して提供します。また、従来どおり、ＷＥＢブラウザでもマイページをご利用いただけます。

当社は今後も断続的にアプリを開発・更新し、マイページ全体を順次置き換えます。

なお、掲載している画面は開発中のため、今後変更となる場合があります。また、やむを得ずアプリの提供開始時点で一部の機能の提供を見合わせる場合があります。

※１：２０２６年３月２６日未明に予定しているシステムメンテナンスが完了次第ご利用いただけます。詳細はイオンモバイル公式ホームページでお知らせします。

※２：２０２６年２月時点で全回線の４４.１％のお客さまにご利用いただいています。

※３：利用者登録されているお客さまのみ表示

※４：一部ピン留めできない機能があります。

※５：パソコンからお申込みいただくと、本人確認書類の読み込み時点でアプリの利用を促されます。（パソコンだけではお申込みいただけません）。

※６：ＷＥＢブラウザでもマイページをご利用いただけるため、アプリを利用できない端末でもこれまでどおりイオンモバイルをご利用いただけます（通信契約のお申込みには、ＮＦＣに対応したスマートフォン・タブレットとアプリのインストールが必須です）。

ご参考 イオンモバイルについて

「格安スマホ」のパイオニアとして２０１４年４月から「イオンスマホ」の販売を開始。２０１６年２月には、イオンリテール株式会社自身がＭＶＮＯとなり、格安通信サービス「イオンモバイル」の提供を開始しました。

２０２６年はイオンモバイルにとって、サービス開始から１０周年を迎える節目の年です。通信費の安さだけではなく、お客さまに安心して気軽にスマートフォンを利用いただけるよう、当初から一貫して「最低利用期間なし」「解約金なし」でのサービス提供を継続してきました。

また、お客さまからの格安ＳＩＭの通信やスマートフォンの操作への不安にお応えするため、契約前にＳＩＭカードやスマートフォンをお試しいただける「イオンモバイル無料貸し出しサービス」を提供しています。

２０２２年には、ご契約後も安心してご利用いただくために、スタッフがお客さまのご利用状況にあわせた料金の見直しやスマホの状態の確認・改善を提案する無料のサポートサービス「イオンのスマホメンテナンス」※１０）の提供を始めています。

これからもイオンモバイルは、お客さまの通信やスマートフォンに関する様々な課題にお応えできるようサービスの拡充を図るとともに、快適で楽しいスマートライフを応援します。

【 イオンモバイル通信サービスの特長 】

１ＧＢごと、１０ＧＢごとに選べる料金体系

イオンモバイルの料金は、１ＧＢ～１０ＧＢまでが１ＧＢ：税込１１０円ごとに、１０ＧＢ～２００ＧＢまでは１０ＧＢ：税込５５０円ごとに選べる料金体系のため、お客さまがご自身に必要な分だけを契約いただくことで無駄がなくなり、毎月の通信料金を節約できます。

家族まとめて国内最安級

１契約で最大８人までご利用いただける「シェアプラン」は、家族全員で毎月のデータ通信容量をわけあってご利用いただけるため、たくさん使う方もちょっとしか使わない方も、家族でまとめて契約いただくことで無駄がなくなり、おひとりあたりの通信料金をさらに節約できます。

契約後も何度でも料金プランが見直せる

イオンモバイルは、契約後も毎月の料金プランを何度でも変更して見直せます。大きめのデータ通信容量を選んで余ったら、翌月はより小さなデータ通信容量を選んで、前月分の残りとあわせて使い切れるため、毎月のデータ通信容量に余裕をもって安心してご利用いただけます。

いまのスマホも、電話番号もそのまま、日本全国で利用できる

ＮＴＴドコモ回線※１１）ａｕ回線※１２）対応するＳＩＭカードを提供しているイオンモバイルなら、国内で販売されているほとんどのスマホがそのままご利用いただけます。ＳＩＭカードをご利用いただける通信エリアや、電波のつながりやすさは、ＮＴＴドコモやａｕと同じ※１３）です。

全国のイオンで契約＆手厚いサポート

全国のイオンでご契約いただけるイオンモバイル※１４）なら、ご契約前に実際のＳＩＭカードやスマホをお試しいただくこともできます。ＳＩＭカードの初期設定※１５）をはじめ、ご契約前からご契約後まで、直営スタッフによる様々な手厚いサポートサービス※１６）を提供しています。

※１０：本州・四国のイオンモバイル取扱店で提供しております。また、法人専用プランを除きます。

※１１：「ＮＴＴドコモ回線」とは、ＮＴＴドコモの５Ｇ／ＬＴＥ／３Ｇ回線を利用したイオンモバイルの高速通信サービスです。

※１２：「ａｕ回線」とは、ａｕの５Ｇ／４Ｇ ＬＴＥ回線を利用したイオンモバイル高速通信サービスです。

※１３：通信エリアや電波のつながりやすさは同じですが、通信速度は異なります。

※１４：一部取り扱いのない店舗もございます。

※１５：スマートフォンのご購入とセットでご契約の場合、通信サービスのご利用に必要なアクセスポイント（ＡＰＮ）を設定し、すぐに使える状態でお渡しします。本州・四国のイオンモバイル取扱店では、ＳＩＭカードのみをご契約の場合も、ご希望に応じて無料で初期設定を承ります。

※１６：地域や店舗により提供しているサービスが異なりますので、ご利用の店舗でご確認ください。

以上