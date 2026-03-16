履歴書の時代から「ビジュアル自己PR」の時代へ／ワンキャリア、「わたしの野望スカウトキャンペーン」開始

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、就職活動の早期化など急速な市場変化を背景に、学生の個性をビジュアルで企業へ届ける「自己PR画像」機能を活用した新施策「わたしの野望スカウトキャンペーン」を2026年3月16日（月）より開始します。

本キャンペーンは、エントリーシート中心の従来型就活とは異なる「自己PR画像」と、学生の意思が示される「企業のお気に入り登録」を組み合わせることで、企業からのスカウト受信確率が一層高まるよう仕組みを強化しています。エントリーシートで伝わりにくい学生の個性や強みを可視化し、従来の「応募する就活」に加え、企業から声がかかる「選ばれる就活」の選択肢を後押しします。

わたしの野望スカウトキャンペーン特設サイト

https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout(https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout)

選考早期化で変化する就活市場--“応募する就活”だけでなく“選ばれる就活”の時代へ

◼︎選考早期化で顕在化する課題─「強みが定まらない学生」と「個性を把握しにくい企業」

政府は、2029年春に卒業見込みの学生以降を対象に就職活動スケジュールの前倒しを検討しており（※1）、就活は今後さらに早期化する可能性があります。これにより、学生は大学での経験や研究の強みを十分に積み上げる前の段階から自己PRを求められるなど困難な状況に直面しています。

一方、企業側も学生の個性を把握することに課題を抱えています。ワンキャリアとアドビの共同調査（※2）によると、従来の履歴書やエントリーシートを中心とした新卒採用では、企業の約4割が「学生の個性が分かりづらい」、約3割が「持っているスキルの程度が分かりにくい」と回答しました。

こうした状況から、学生には「より早く、かつ埋もれない自己PR」が求められる時代になっています。

◼︎約8割がスカウトサービスに登録、企業からのアプローチを望む学生マインド

多数の企業に応募し結果を待つ従来型の就活は、学生にとって大きな心理的負担となっています。ワンキャリアが2025年5月に実施した27年卒向け調査では、78%（※3）の学生がスカウトサービスに登録していると回答しました。学生の間では、企業に応募して選別されるのではなく、自らの志向に合った企業と効率的に出会い、企業側から能動的に声をかけられたいという意識が一層強まっています。

ワンキャリアの「わたしの野望スカウトキャンペーン」

◼︎自己PR画像登録でスカウト数2.8倍（※4）。「効率的に選ばれる就活」を加速

ワンキャリアは、アドビが提供する無料で始められる生成AI搭載のコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」と連携し、学生が就活支援サービス「ワンキャリア」上で自身の魅力をビジュアルで表現・登録できる「自己PR画像」機能を提供しています。学生は強みをキャッチコピーとして言語化し、視覚的に表現することで企業へ分かりやすくアピールすることができ、企業側は学生の価値観やストーリーを直観的に把握しやすくなります。2025年1～3月（26卒・27卒）の実績では、自己PR画像を登録した学生のスカウト受信数は未登録者と比較して2.8倍（※4）となりました。

本キャンペーンでは「自己PR画像の登録」に加え、「興味を持った企業のお気に入り登録」を組み合わせることで、スカウトの受信確率がさらに高まる設計となっています。

ワンキャリアが今年新たに策定した就活生に向けたコミュニケーションメッセージは「志望じゃない。この気持ちは、野望だ。」（※5）です。単なる志望にとどまらず、学生一人ひとりが胸の奥に秘めている「自分はこんなもんじゃない」という“野望”に寄り添い、自分らしいキャリア形成をサポートしていきます。

◼︎キャンペーン概要

【名称】わたしの野望スカウトキャンペーン

【特設サイト】https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout

【実施期間】＜応募期間＞ 2026年3月16日（月）～ 5月31日（日）

＜スカウト増量期間＞ 2026年4月1日（水）～ 6月30日（火）

【対象者】28卒

【参加方法】

１. 自身の“魅力”や“野望”をテーマにした自己PR画像を作成

※ワンキャリアのマイページ上で、豊富なテンプレートで簡単に画像作成ができる

「Adobe Express」を活用し、そのまま登録も可能

２. ワンキャリアのマイページから自己PR画像を登録

３. キャンペーン特設サイトから興味のある企業をお気に入り登録

上記条件を満たした学生は、該当企業からのスカウト受信確率が向上します。

【ワンキャリアが提供する「自己PR画像」機能とは】

就活支援サービス「ワンキャリア」では、「ワンキャリア」サイト内でアドビが提供する生成AI搭載のコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」とシームレスに連携（※6）。学生はテキストや画像、イラスト、グラフィックなどのクリエイティブをかけ合わせ、自身のアピールポイントをまとめた自己PR画像が作成できます。就活に特化した豊富なデザインテンプレート約50種類を無料で使用可能なため、デザイン経験の有無に左右されず、アピールしたい要素に合わせて誰でも自己PR画像を作成できる設計となっています。

※1 就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議（2025年12月26日）

※2 アドビ株式会社 プレスリリース『アドビ、ワンキャリアとクリエイティブな就職活動やキャリア支援で協業を発表』（2024年3月13日）（https://www.adobe.com/jp/news-room/news/202403/20240313_adobe-and-onecareer.html）

※3 株式会社ワンキャリア プレスリリース『【2027年卒就活実態調査】99.2%の学生が5月までに夏インターンシップの準備を開始』（2026年3月5日）（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000254.000035321.html）

※4 対象期間2025年01月～2025年03月（26卒・27卒）における自己PR画像を登録した学生と未登録学生の比較

※5 株式会社ワンキャリア プレスリリース『「志望じゃない。この気持ちは、野望だ。」ワンキャリア、就活生に向けた新コミュニケーションメッセージを策定』（2026年3月5日）（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000035321.html）

※6 本機能はWEB版でのみご利用いただけます。（アプリ版は非対応となります）

コメント

株式会社ワンキャリア マーケティング部 ブランドマネージャー 和智 真理子

AIによる効率化が進む就活市場では、画一的な文章だけでは学生の熱い想いである「野望」や、「らしさ」を届けきれない課題も浮き彫りになっています。

本キャンペーンは、視覚情報でそれらを補完する自己PR画像と能動的な意思表示を組み合わせることで、学生の想いを企業にダイレクトに伝え、「より良いマッチング」を目指しています。個の多様性を尊ぶ現代の採用動向において、本施策が企業と学生の温度感ある出会いを創出することが出来れば幸いです。

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/