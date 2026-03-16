山梨県内初！駅から外に持ち出せる車いすのレンタルサービス「車いすレンタルサービスbyベビカル」を3月16日（月）より甲府駅で開始します

株式会社ジェイアール東日本企画

〇東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）は、株式会社ジェイアール東日本企画と連携し、甲府駅において、予約ができ外出先でも利用可能な車いすのレンタルサービス「車いすレンタルサービスbyベビカル」を３月16日（月）より開始します。

〇山梨県内の駅では初めての導入となります。また、八王子支社管内における「車いすレンタルサービスbyベビカル」の導入駅としては、府中本町駅・国分寺駅に続き3箇所目となります。

〇今後も、車いすレンタルが可能な駅の拡大をはじめ、サポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

１．概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/623_1_f422e38780634e16d16600f6d8b9979c.jpg?v=202603160251 ]

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの会員登録が必要です。

介添えのお客さまが会員登録をお願いいたします。決済は、クレジットカードによるWEB決済になります。

〈導入箇所〉 甲府駅有人改札

甲府駅は自然豊かな甲府盆地の中心に位置し、

東京から特急「あずさ」「かいじ」で約1時間30分とアクセスも良好です。

周囲には、渓谷美で知られる昇仙峡や、山梨の歴史を学べる舞鶴城公園（甲府城跡）、小江戸情緒を堪能できる甲州夢小路・小江戸甲府 花小路など、多彩な魅力が広がります。

このたびベビカルでは、山梨県内の駅では初めて、甲府駅にて新たに車いすレンタルを開始しました。歩行に不安のある方や、観光をゆっくり楽しみたい方も、より安心して甲府の自然・歴史・温泉を巡ることができます。

ぜひ甲府駅から、この地ならではの魅力あふれる旅へお出かけください。

２．車いすについてカワムラサイクル製 介助用車いすSTAYER（ステイヤー）

【耐荷重】

100kg（積載物含む）

【特 徴】

・介助者にやさしい高めの手押しハンドル高

・側溝の格子状の蓋などの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ

・でこぼこ道でもパンクの心配がないノーパンク車輪

※「STAYER」は株式会社カワムラサイクルの登録商標です。

■ＪＲ東日本のバリアフリーへの取り組みについて

これまでベビカルでは、市中での車いす貸出サービスを実施してまいりましたが、ご利用いただいたお客さまからは、「駅でも同じように借りられるようにしてほしい」「移動の最初と最後を安心して過ごしたい」といった多くのご意見をいただいていました。こうしたお声を受け、お客さまサービスのさらなる向上とお出かけ機会の拡大につなげるべく、駅から外へ持ち出せる車いすレンタルサービスを導入いたしました。

JR東日本では、すべてのお客さまに快適で安心してご利用いただける鉄道づくりを目指し、これまでもエレベーター・多機能トイレの整備や案内サポートの充実など、バリアフリー設備の拡充に取り組んできました。今回のサービスでも、お客さまからご要望があれば、駅係員がホームまでのご案内や列車の乗降をお手伝いするなど、安心してご利用いただける環境を整えてまいります。

JR東日本は今後も、車いすレンタルが可能な駅の拡大をはじめ、サポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

■ベビカルについて

「もっと気軽に外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯やサポートを必要とされている方々が気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカー・車いすのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

ベビカルでは、ご一緒にお客さまの移動をサポートいただける新規ベビカルステーション(有人貸出)を募集しています。

観光案内所、ホテル受付、手荷物預かり所など、ご一緒にサポートいただける有人貸出場所を募集しています。

店舗の係員さまにご対応いただく有人貸出であれば、ベビーカー、車いすのレンタルともに初期・ランニング費用なく導入いただけます。

ご希望の方は、お問合せフォーム https://media.ivry.jp/babycal-contact/inquiry/2/new/ からお問い合わせください。