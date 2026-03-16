2026年度公募助成（活動及び研究）助成先が決定しました！

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

○ 応募及び選考結果

ＪＲ西日本あんしん社会財団では、「安全で安心できる社会」の実現に向け、2026年度助成においても、心身のケア、防災、救急救命、事故防止並びに事故・災害等の風化防止など身近な「いのち」を支える活動及び研究（１年及び２年助成）を広く募集しました。昨年に引き続き、令和６年能登半島地震に伴う活動助成（特別枠）の応募も行い、活動助成48件、活動助成（特別枠）23件、研究助成46件の計117件のご応募をいただきました。

ご応募いただいた全ての案件について、当財団の事業審査評価委員会において厳正な審査を実施し、全件で40件、2,830万円の助成を行うことを決定しました。

※助成期間は、2026年４月１日から2027年３月31日までの１年間です。

（研究助成の２年助成は2026年４月１日から2028年３月31日までの２年間）

※各助成先の活動テーマ及び、事業審査評価委員会における審査状況の詳細及び審査総評は、

当財団プレス資料をご覧ください。

※上表のほか、2025年度研究助成（２年助成）の研究6件の２年目に対する助成（778万円）を

行います。

○助成先の活動・研究テーマなど、詳しくは当財団プレスリリースをご覧ください↓↓

https://prtimes.jp/a/?f=d106375-60-ee2668964068e00b6046cbee75676044.pdf

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