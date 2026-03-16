3/24（火）12:00～ウェビナー開催-【徹底解説】OfferBox導入企業の“成果が出る企業／出ない企業”の違いとは？

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【徹底解説】OfferBox導入企業の“成果が出る企業／出ない企業”の違いとは？」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

新卒採用の「待ち」から脱却し、OfferBoxで勝つための分岐点とは？

就活生の3人に1人が利用するOfferBox。導入企業が1万6,000社を超え、学生の受信ボックスが溢れかえる今、従来通りの「丁寧なスカウト」だけでは埋もれてしまうのが現実です。

本ウェビナーでは、500社以上の運用改善に携わり、自社でも採用単価15万円を実現した“DRのプロ”が、成果を出す企業だけが実践している「戦略的運用」の裏側を公開。精神論や根性論ではない、テクノロジーを活用した「物理的限界の突破法」と、学生の心を動かす動線設計の極意に迫ります。

採用競合に差をつけ、優秀層を確実に惹きつけるための方法を、実例と共にお届けします。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/archives/6887- オープニング- 【第5位】テンプレのみで送っている- - 改善策：～～- 【第4位】〇〇で送りすぎている- - 改善策：～～- 【第3位】文章が〇〇を伝える文章になっている- - 改善策：～～- 【第2位】〇〇- - 改善策：～～- 【第1位】〇〇ができていない- - 解決策：～～- AIによる超個別化文面の自動生成- 導入事例- まとめ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

3/17（火）12:00～12:40 ★️残りわずか

【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5(https://recup.delight21.co.jp/archives/6875)

3/24（火）12:00～13:00 ★️余裕あり

OfferBox導入企業の“成果が出る企業／出ない企業”の違いとは？(https://recup.delight21.co.jp/archives/6887)

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp